Київ
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B D

Протикорові вакцини

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07BВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B DПротикорові вакцини
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Пріорикс™
Пріорикс™
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий з розчинником в шприце, + 2 голки №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 588,20 грн
в 107 аптеках
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М-М-Рвакспро® вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи жива
М-М-Рвакспро® вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи жива
Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 1 доза флакон розчинник в шприці з 2-ма голками №1
MSD
від 608,20 грн
в 2 аптеках
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М-М-Рвакспро® вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи жива
М-М-Рвакспро® вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи жива
Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 1 доза флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконах по 0,7 мл №1
MSD
від 614,30 грн
в 1 аптеці
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