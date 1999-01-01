Київ
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B H
Вакцини проти ротавірусних інфекцій
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07B
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B H
Вакцини проти ротавірусних інфекцій
J07B H01
Ротавірусна жива аттенуйована вакцина
J07B H02
Ротавірусна жива рекомбінантна п"ятивалентна вакцина
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Ротарикс вакцина для профілактики ротавірусної інфекції
Суспензія оральна 1,5 мл/1 доза аплікатор №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
902,00
грн
в 152 аптеках
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Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна
Розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
від
817,33
грн
в 49 аптеках
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Ротарикс вакцина для профілактики ротавірусної інфекції
Суспензія оральна 1,5 мл/1 доза туба №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
888,90
грн
в 11 аптеках
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Форма випуску
р-н орал.
сусп. орал.
Дозування
1.5 мл/1 доза
Пакування
аплікатор
туба
туба 2 мл
Виробник
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
MSD
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