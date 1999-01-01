Київ
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B H

Вакцини проти ротавірусних інфекцій

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07BВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B HВакцини проти ротавірусних інфекцій
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Ротарикс вакцина для профілактики ротавірусної інфекції
Ротарикс вакцина для профілактики ротавірусної інфекції
Суспензія оральна 1,5 мл/1 доза аплікатор №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 902,00 грн
в 152 аптеках
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Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна
Ротатек вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива, пероральна, пентавалентна
Розчин оральний туба 2 мл №1
MSD
від 817,33 грн
в 49 аптеках
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Ротарикс вакцина для профілактики ротавірусної інфекції
Ротарикс вакцина для профілактики ротавірусної інфекції
Суспензія оральна 1,5 мл/1 доза туба №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 888,90 грн
в 11 аптеках
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