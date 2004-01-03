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Список виробниківGGlaxoSmithKline

Виробник: GlaxoSmithKline

ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна»
02152, г. Киев, ул. Павла Тичини, 1 В.
(044) 5855185
(044) 5855185
www.ua.gsk.com
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Знайдено: 18 препаратів
Аваміс™ спрей назальний дозований, 27,5 мкг/доза, флакон, 120 доз, № 1; ГлаксоСмітКляйн
Аваміс™ Спрей назальний дозований, 27,5 мкг/доза, флакон, 120 доз, № 1 ГлаксоСмітКляйн
В 1069 аптеках
від 407,67 грн
Ціни в аптеках
Аводарт капсули м'які желатинові, 0,5 мг, блістер, № 30; ГлаксоСмітКляйн
Аводарт Капсули м'які желатинові, 0,5 мг, блістер, № 30 ГлаксоСмітКляйн
В 521 аптеці
від 507,59 грн
Ціни в аптеках
Аводарт капсули м'які желатинові, 0,5 мг, блістер, № 90; ГлаксоСмітКляйн
Аводарт Капсули м'які желатинові, 0,5 мг, блістер, № 90 ГлаксоСмітКляйн
В 586 аптеках
від 1322,30 грн
Ціни в аптеках
Аноро Елліпта порошок для інгаляцій дозований, 55 мкг/доза + 22 мкг/доза, інгалятор, 30 доз, № 1; ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аноро Елліпта Порошок для інгаляцій дозований, 55 мкг/доза + 22 мкг/доза, інгалятор, 30 доз, № 1 ГлаксоСмітКляйн Експорт
В 254 аптеках
від 937,73 грн
Ціни в аптеках
Аугментин™ порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл, флакон, для приготування 70 мл суспензії, д/п 70 мл сусп., № 1; ГлаксоСмітКляйн
Аугментин™ Порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл, флакон, для приготування 70 мл суспензії, д/п 70 мл сусп., № 1 ГлаксоСмітКляйн
В 1 аптеці
від 197,80 грн
Ціни в аптеках
Аугментин™ порошок для оральної суспензії, 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл, флакон, для приготування 70 мл суспензії, д/п 70 мл сусп., № 1; ГлаксоСмітКляйн
Аугментин™ Порошок для оральної суспензії, 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл, флакон, для приготування 70 мл суспензії, д/п 70 мл сусп., № 1 ГлаксоСмітКляйн
В 792 аптеках
від 234,91 грн
Ціни в аптеках
Аугментин™ таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг + 125 мг, блістер, № 14; ГлаксоСмітКляйн
Аугментин™ Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг + 125 мг, блістер, № 14 ГлаксоСмітКляйн
В 1144 аптеках
від 211,89 грн
Ціни в аптеках
Аугментин™ (BD) таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 875 мг + 125 мг, блістер, № 14; ГлаксоСмітКляйн
Аугментин™ (BD) Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 875 мг + 125 мг, блістер, № 14 ГлаксоСмітКляйн
В 626 аптеках
від 303,57 грн
Ціни в аптеках
Аугментин™ ES порошок для оральної суспензії, 600 мг/5 мл + 42,9 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1; ГлаксоСмітКляйн
Аугментин™ ES Порошок для оральної суспензії, 600 мг/5 мл + 42,9 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1 ГлаксоСмітКляйн
В 791 аптеці
від 300,03 грн
Ціни в аптеках
Бактробан™ мазь, 2 %, туба, 15 г, № 1; ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бактробан™ Мазь, 2 %, туба, 15 г, № 1 ГлаксоСмітКляйн Експорт
В 2 аптеках
від 244,00 грн
Ціни в аптеках
Бактробан™ мазь назальна, 2 %, туба, 3 г, № 1; ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бактробан™ Мазь назальна, 2 %, туба, 3 г, № 1 ГлаксоСмітКляйн Експорт
В 71 аптеці
від 193,63 грн
Ціни в аптеках
Беклофорт™ Евохалер™ аерозоль для інгаляцій дозований, 250 мкг/доза, балон, 200 доз, № 1; ГлаксоСмітКляйн Експорт
Беклофорт™ Евохалер™ Аерозоль для інгаляцій дозований, 250 мкг/доза, балон, 200 доз, № 1 ГлаксоСмітКляйн Експорт
В 511 аптеці
від 298,23 грн
Ціни в аптеках
Бустрикс суспензія для ін'єкцій, 1 доза, шприц, 0.5 мл, з 2-ма голками, з 2-ма голками, № 1; ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
Бустрикс Суспензія для ін'єкцій, 1 доза, шприц, 0.5 мл, з 2-ма голками, з 2-ма голками, № 1 ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
В 161 аптеці
від 739,38 грн
Ціни в аптеках
Бустрикс Поліо суспензія для ін'єкцій, 1 доза, шприц, 0.5 мл, з 2-ма голками, з 2-ма голками, № 1; ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
Бустрикс Поліо Суспензія для ін'єкцій, 1 доза, шприц, 0.5 мл, з 2-ма голками, з 2-ма голками, № 1 ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
В 118 аптеках
від 1014,60 грн
Ціни в аптеках
Вальтрекс таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 10; ГлаксоСмітКляйн Експорт
Вальтрекс Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 ГлаксоСмітКляйн Експорт
В 897 аптеках
від 301,70 грн
Ціни в аптеках
Вальтрекс таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 42; ГлаксоСмітКляйн Експорт
Вальтрекс Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 42 ГлаксоСмітКляйн Експорт
В 1017 аптеках
від 976,00 грн
Ціни в аптеках
Вентолін™ Евохалер™ аерозоль для інгаляцій дозований, 100 мкг/доза, балон, 200 доз, № 1; ГлаксоСмітКляйн Експорт
Вентолін™ Евохалер™ Аерозоль для інгаляцій дозований, 100 мкг/доза, балон, 200 доз, № 1 ГлаксоСмітКляйн Експорт
В 868 аптеках
від 118,01 грн
Ціни в аптеках
Вентолін™ Небули розчин для інгаляцій, 2,5 мг, небули, 2.5 мл, № 40; ГлаксоСмітКляйн
Вентолін™ Небули Розчин для інгаляцій, 2,5 мг, небули, 2.5 мл, № 40 ГлаксоСмітКляйн
В 251 аптеці
від 556,29 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
02152, г. Киев, ул. Павла Тичини, 1 В.
(044) 5855185
(044) 5855185
www.ua.gsk.com
Знайдено: 18 препаратів
Аваміс™ спрей назальний дозований, 27,5 мкг/доза, флакон, 120 доз, № 1; ГлаксоСмітКляйн
Аваміс™ Спрей назальний дозований, 27,5 мкг/доза, флакон, 120 доз, № 1 ГлаксоСмітКляйн
В 1069 аптеках
від 407,67 грн
Ціни в аптеках
Аводарт капсули м'які желатинові, 0,5 мг, блістер, № 30; ГлаксоСмітКляйн
Аводарт Капсули м'які желатинові, 0,5 мг, блістер, № 30 ГлаксоСмітКляйн
В 521 аптеці
від 507,59 грн
Ціни в аптеках
Аводарт капсули м'які желатинові, 0,5 мг, блістер, № 90; ГлаксоСмітКляйн
Аводарт Капсули м'які желатинові, 0,5 мг, блістер, № 90 ГлаксоСмітКляйн
В 586 аптеках
від 1322,30 грн
Ціни в аптеках
Аноро Елліпта порошок для інгаляцій дозований, 55 мкг/доза + 22 мкг/доза, інгалятор, 30 доз, № 1; ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аноро Елліпта Порошок для інгаляцій дозований, 55 мкг/доза + 22 мкг/доза, інгалятор, 30 доз, № 1 ГлаксоСмітКляйн Експорт
В 254 аптеках
від 937,73 грн
Ціни в аптеках
Аугментин™ порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл, флакон, для приготування 70 мл суспензії, д/п 70 мл сусп., № 1; ГлаксоСмітКляйн
Аугментин™ Порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл, флакон, для приготування 70 мл суспензії, д/п 70 мл сусп., № 1 ГлаксоСмітКляйн
В 1 аптеці
від 197,80 грн
Ціни в аптеках
Аугментин™ порошок для оральної суспензії, 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл, флакон, для приготування 70 мл суспензії, д/п 70 мл сусп., № 1; ГлаксоСмітКляйн
Аугментин™ Порошок для оральної суспензії, 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл, флакон, для приготування 70 мл суспензії, д/п 70 мл сусп., № 1 ГлаксоСмітКляйн
В 792 аптеках
від 234,91 грн
Ціни в аптеках
Аугментин™ таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг + 125 мг, блістер, № 14; ГлаксоСмітКляйн
Аугментин™ Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг + 125 мг, блістер, № 14 ГлаксоСмітКляйн
В 1144 аптеках
від 211,89 грн
Ціни в аптеках
Аугментин™ (BD) таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 875 мг + 125 мг, блістер, № 14; ГлаксоСмітКляйн
Аугментин™ (BD) Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 875 мг + 125 мг, блістер, № 14 ГлаксоСмітКляйн
В 626 аптеках
від 303,57 грн
Ціни в аптеках
Аугментин™ ES порошок для оральної суспензії, 600 мг/5 мл + 42,9 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1; ГлаксоСмітКляйн
Аугментин™ ES Порошок для оральної суспензії, 600 мг/5 мл + 42,9 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1 ГлаксоСмітКляйн
В 791 аптеці
від 300,03 грн
Ціни в аптеках
Бактробан™ мазь, 2 %, туба, 15 г, № 1; ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бактробан™ Мазь, 2 %, туба, 15 г, № 1 ГлаксоСмітКляйн Експорт
В 2 аптеках
від 244,00 грн
Ціни в аптеках
Бактробан™ мазь назальна, 2 %, туба, 3 г, № 1; ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бактробан™ Мазь назальна, 2 %, туба, 3 г, № 1 ГлаксоСмітКляйн Експорт
В 71 аптеці
від 193,63 грн
Ціни в аптеках
Беклофорт™ Евохалер™ аерозоль для інгаляцій дозований, 250 мкг/доза, балон, 200 доз, № 1; ГлаксоСмітКляйн Експорт
Беклофорт™ Евохалер™ Аерозоль для інгаляцій дозований, 250 мкг/доза, балон, 200 доз, № 1 ГлаксоСмітКляйн Експорт
В 511 аптеці
від 298,23 грн
Ціни в аптеках
Бустрикс суспензія для ін'єкцій, 1 доза, шприц, 0.5 мл, з 2-ма голками, з 2-ма голками, № 1; ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
Бустрикс Суспензія для ін'єкцій, 1 доза, шприц, 0.5 мл, з 2-ма голками, з 2-ма голками, № 1 ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
В 161 аптеці
від 739,38 грн
Ціни в аптеках
Бустрикс Поліо суспензія для ін'єкцій, 1 доза, шприц, 0.5 мл, з 2-ма голками, з 2-ма голками, № 1; ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
Бустрикс Поліо Суспензія для ін'єкцій, 1 доза, шприц, 0.5 мл, з 2-ма голками, з 2-ма голками, № 1 ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
В 118 аптеках
від 1014,60 грн
Ціни в аптеках
Вальтрекс таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 10; ГлаксоСмітКляйн Експорт
Вальтрекс Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 ГлаксоСмітКляйн Експорт
В 897 аптеках
від 301,70 грн
Ціни в аптеках
Вальтрекс таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 42; ГлаксоСмітКляйн Експорт
Вальтрекс Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 42 ГлаксоСмітКляйн Експорт
В 1017 аптеках
від 976,00 грн
Ціни в аптеках
Вентолін™ Евохалер™ аерозоль для інгаляцій дозований, 100 мкг/доза, балон, 200 доз, № 1; ГлаксоСмітКляйн Експорт
Вентолін™ Евохалер™ Аерозоль для інгаляцій дозований, 100 мкг/доза, балон, 200 доз, № 1 ГлаксоСмітКляйн Експорт
В 868 аптеках
від 118,01 грн
Ціни в аптеках
Вентолін™ Небули розчин для інгаляцій, 2,5 мг, небули, 2.5 мл, № 40; ГлаксоСмітКляйн
Вентолін™ Небули Розчин для інгаляцій, 2,5 мг, небули, 2.5 мл, № 40 ГлаксоСмітКляйн
В 251 аптеці
від 556,29 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції