Аваміс™ Спрей назальний дозований, 27,5 мкг/доза, флакон, 120 доз, № 1 ГлаксоСмітКляйн
від 407,67 грн
Аводарт Капсули м'які желатинові, 0,5 мг, блістер, № 90 ГлаксоСмітКляйн
від 1322,30 грн
Аноро Елліпта Порошок для інгаляцій дозований, 55 мкг/доза + 22 мкг/доза, інгалятор, 30 доз, № 1 ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 937,73 грн
Аугментин™ Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг + 125 мг, блістер, № 14 ГлаксоСмітКляйн
від 211,89 грн
Аугментин™ (BD) Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 875 мг + 125 мг, блістер, № 14 ГлаксоСмітКляйн
від 303,57 грн
Беклофорт™ Евохалер™ Аерозоль для інгаляцій дозований, 250 мкг/доза, балон, 200 доз, № 1 ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 298,23 грн
Вальтрекс Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 301,70 грн
Вальтрекс Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 42 ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 976,00 грн
Вентолін™ Евохалер™ Аерозоль для інгаляцій дозований, 100 мкг/доза, балон, 200 доз, № 1 ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 118,01 грн
від 556,29 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Аваміс™ Спрей назальний дозований, 27,5 мкг/доза, флакон, 120 доз, № 1 ГлаксоСмітКляйн
від 407,67 грн
Аводарт Капсули м'які желатинові, 0,5 мг, блістер, № 90 ГлаксоСмітКляйн
від 1322,30 грн
Аноро Елліпта Порошок для інгаляцій дозований, 55 мкг/доза + 22 мкг/доза, інгалятор, 30 доз, № 1 ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 937,73 грн
Аугментин™ Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг + 125 мг, блістер, № 14 ГлаксоСмітКляйн
від 211,89 грн
Аугментин™ (BD) Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 875 мг + 125 мг, блістер, № 14 ГлаксоСмітКляйн
від 303,57 грн
Беклофорт™ Евохалер™ Аерозоль для інгаляцій дозований, 250 мкг/доза, балон, 200 доз, № 1 ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 298,23 грн
Вальтрекс Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 301,70 грн
Вальтрекс Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 42 ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 976,00 грн
Вентолін™ Евохалер™ Аерозоль для інгаляцій дозований, 100 мкг/доза, балон, 200 доз, № 1 ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 118,01 грн
від 556,29 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції