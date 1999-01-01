Київ
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B F
Вакцини проти поліомієліту
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07B
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B F
Вакцини проти поліомієліту
J07B F03
Тривалентна інактивована вірусна вакцина проти поліомієліту
Сортування:
По популярності
Фільтр
Імовакс поліо® вакцина для профілактики поліомієліту інактивована
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Санофі Пастер
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
1 доза
10 доз
Пакування
фл. стандарт-експорт уп. 5 мл
шприц 0.5 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню