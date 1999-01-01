Київ
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B F

Вакцини проти поліомієліту

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07BВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B FВакцини проти поліомієліту
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Імовакс поліо® вакцина для профілактики поліомієліту інактивована
Імовакс поліо® вакцина для профілактики поліомієліту інактивована
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Санофі Пастер
Немає в наявності
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