Київ
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B G
Антирабічні вакцини
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07B
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B G
Антирабічні вакцини
J07B G01
Інактивована антирабічна вакцина
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Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2,5 мо/1 доза флакон 0.5 мл з розчинником в ампулах №1
Фарма Лайф
від
651,20
грн
в 3 аптеках інших міст
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Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2,5 мо/1 доза флакон 0.5 мл з розчинником в ампулах №10
Фарма Лайф
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/п сусп. д/ін.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
Дозування
1 доза
2.5 МО/1 доза
Пакування
фл.
фл. 0.5 мл
Кількість штук в упаковці
1
5
10
Виробник
Sanofi Pasteur
Санофі Пастер
Фарма Лайф
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