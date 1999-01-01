Київ
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B B
Вакцини проти грипу
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07B
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B B
Вакцини проти грипу
J07B B02
Очищений антиген віруса грипу
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Джісі флю квадривалент вакцина для профілактики грипу (розщеплений віріон, інактивований)
Суспензія для ін'єкцій шприц 0.5 мл №10
Грін Крос
від
3026,90
грн
в 12 аптеках
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Ваксігрип® тетра спліт-вакцина для профілактики грипу чотирьохвалентна, інактивована
Суспензія для ін'єкцій шприц 0.5 мл з голкою №1
Санофі Пастер
від
363,70
грн
в 4 аптеках інших міст
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Джісі Флю вакцина для профілактики гриппу (розщеплений віріон інактивований)
Суспензія для ін'єкцій шприц 0.5 мл №10
М.Біотек Лтд.
від
4280,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Інфлувак®
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц одноразовий 0.5 мл №1
Abbott Biologicals
Немає в наявності
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Інфлувак® тетра вакцина для профілактики грипу чотиривалентна, поверхневий антиген, інактивована
Суспензія для ін'єкцій шприц 0.5 мл №1
Abbott Biologicals
Немає в наявності
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Дозування
1 доза
Пакування
шприц 0.5 мл
шприц однораз. 0.5 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
Abbott Biologicals
GC Biopharma Corp.
M. Biotech Ltd.
Санофі Пастер
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