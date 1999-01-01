Київ
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B B

Вакцини проти грипу

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07BВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B BВакцини проти грипу
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Джісі флю квадривалент вакцина для профілактики грипу (розщеплений віріон, інактивований)
Джісі флю квадривалент вакцина для профілактики грипу (розщеплений віріон, інактивований)
Суспензія для ін'єкцій шприц 0.5 мл №10
Грін Крос
від 3026,90 грн
в 12 аптеках
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Ваксігрип® тетра спліт-вакцина для профілактики грипу чотирьохвалентна, інактивована
Ваксігрип® тетра спліт-вакцина для профілактики грипу чотирьохвалентна, інактивована
Суспензія для ін'єкцій шприц 0.5 мл з голкою №1
Санофі Пастер
від 363,70 грн
в 4 аптеках інших міст
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Джісі Флю вакцина для профілактики гриппу (розщеплений віріон інактивований)
Джісі Флю вакцина для профілактики гриппу (розщеплений віріон інактивований)
Суспензія для ін'єкцій шприц 0.5 мл №10
М.Біотек Лтд.
від 4280,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Інфлувак®
Інфлувак®
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц одноразовий 0.5 мл №1
Abbott Biologicals
Немає в наявності
Інфлувак® тетра вакцина для профілактики грипу чотиривалентна, поверхневий антиген, інактивована
Інфлувак® тетра вакцина для профілактики грипу чотиривалентна, поверхневий антиген, інактивована
Суспензія для ін'єкцій шприц 0.5 мл №1
Abbott Biologicals
Немає в наявності
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