Київ
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B K

Вакцини проти Varicella zoster

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07BВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B KВакцини проти Varicella zoster
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Варілрикс™ (вакцина для профілактики вітряної віспи жива атенуйована)
Варілрикс™ (вакцина для профілактики вітряної віспи жива атенуйована)
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій флакон 1 доза з розчинником (вода д/ін'єкцій) шприц №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 1200,00 грн
в 19 аптеках інших міст
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Варілрикс™ (вакцина для профілактики вітряної віспи жива атенуйована)
Варілрикс™ (вакцина для профілактики вітряної віспи жива атенуйована)
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій флакон 1 доза з розчинником (вода для ін'єкцій) в ампулах №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 1317,50 грн
в 1 аптеці
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