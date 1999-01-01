Київ
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B M

Вакцини проти папіломавірусів

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07BВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B MВакцини проти папіломавірусів
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Церварикс
Церварикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 1807,18 грн
в 131 аптеці
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Гардасил® 9 вакцина проти вірусу папіломи людини 9-валентна (рекомбінантна, адсорбована)
Гардасил® 9 вакцина проти вірусу папіломи людини 9-валентна (рекомбінантна, адсорбована)
Суспензія для ін'єкцій шприц 0.5 мл 1 доза №1
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від 5017,00 грн
в 87 аптеках
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Гардасил/ вакцина проти вірусу папіломи людини (типів 6, 11, 16, 18) квадривалентна рекомбінантна
Гардасил/ вакцина проти вірусу папіломи людини (типів 6, 11, 16, 18) квадривалентна рекомбінантна
Суспензія для ін'єкцій шприц одноразовий 0.5 мл 1 доза №1
MSD
від 5181,08 грн
в 41 аптеці
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Церварикс
Церварикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза флакон 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 1811,00 грн
в 3 аптеках
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