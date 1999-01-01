Київ
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B M
Вакцини проти папіломавірусів
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07B
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B M
Вакцини проти папіломавірусів
J07B M01
Вакцини проти папиломавірусів людини (типи 6, 11, 16, 18)
J07B M02
Вакцини проти папіломавірусів людини (типи 16, 18)
J07B M03
Вакцини проти папилломовирусів людини (типи 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)
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Церварикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
1807,18
грн
в 131 аптеці
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Гардасил® 9 вакцина проти вірусу папіломи людини 9-валентна (рекомбінантна, адсорбована)
Суспензія для ін'єкцій шприц 0.5 мл 1 доза №1
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від
5017,00
грн
в 87 аптеках
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Гардасил/ вакцина проти вірусу папіломи людини (типів 6, 11, 16, 18) квадривалентна рекомбінантна
Суспензія для ін'єкцій шприц одноразовий 0.5 мл 1 доза №1
MSD
від
5181,08
грн
в 41 аптеці
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Церварикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза флакон 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
1811,00
грн
в 3 аптеках
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Дозування
1 доза
Пакування
фл. 0.5 мл
шприц 0.5 мл
шприц однораз. 0.5 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
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