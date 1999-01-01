Київ
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B A

Протиенцефалітні вакцини

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07BВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B AПротиенцефалітні вакцини
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Тіковак вакцина для профілактики кліщового енцефаліта культуральна інактивована очищена сорбована
Тіковак вакцина для профілактики кліщового енцефаліта культуральна інактивована очищена сорбована
Суспензія для ін'єкцій 2,4 мкг/0,5 мл шприц 1 доза для дорослих №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Тіковак Джуніор вакцина для профілактики кліщового енцефаліту культуральна інактивована очищена сорбована
Тіковак Джуніор вакцина для профілактики кліщового енцефаліту культуральна інактивована очищена сорбована
Суспензія для ін'єкцій 1,2 мкг/0,25 мл шприц 1 доза для дітей №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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