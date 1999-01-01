Київ
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B C

Вакцини проти вірусних гепатитів

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07BВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B CВакцини проти вірусних гепатитів
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Хаврикс 1440
Хаврикс 1440
Суспензія для ін'єкцій шприц 1 мл 1 доза для дорослих №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 982,40 грн
в 86 аптеках
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Твінрикс
Твінрикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 1 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
від 1409,09 грн
в 82 аптеках
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Енджерикс™-В
Енджерикс™-В
Суспензія для ін'єкцій 10 мкг флакон 0.5 мл для дітей №10
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 2768,80 грн
в 75 аптеках
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Хаврикс 720
Хаврикс 720
Суспензія для ін'єкцій шприц 0.5 мл 1 доза для дітей №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 711,50 грн
в 66 аптеках
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Енджерикс™-В
Енджерикс™-В
Суспензія для ін'єкцій 20 мкг флакон 1 мл для дорослих №10
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 2751,32 грн
в 52 аптеках
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Хаврикс 720
Хаврикс 720
Суспензія для ін'єкцій флакон 0.5 мл 1 доза для дітей №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 711,24 грн
в 39 аптеках
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Хаврикс 1440
Хаврикс 1440
Суспензія для ін'єкцій флакон 1 мл 1 доза для дорослих №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 1033,28 грн
в 16 аптеках
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Енджерикс™-В
Енджерикс™-В
Суспензія для ін'єкцій 10 мкг флакон 0.5 мл для дітей №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
Енджерикс™-В
Енджерикс™-В
Суспензія для ін'єкцій 10 мкг флакон 0.5 мл для дітей №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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