Київ
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B L

Вакцини проти жовтої лихоманки

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07BВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B LВакцини проти жовтої лихоманки
Сортування: По популярності
Стамарил вакцина для профілактики жовтої лихоманки (жива, атенуйована)
Стамарил вакцина для профілактики жовтої лихоманки (жива, атенуйована)
Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 1 доза флакон з розчинником у шприці по 0,5 мл №1
Санофі Пастер
від 748,90 грн
в 19 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране