Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
G04C A
Антагоністи альфа-адренорецепторів
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04C
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
G04C A
Антагоністи альфа-адренорецепторів
G04C A01
Альфузозин
G04C A02
Тамсулозин
G04C A03
Теразозин
G04C A04
Силодозин
G04C A52
Тамсулозин и дутастерид
G04C A53
Тамсулозин та соліфенацин
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Омнік®
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 0,4 мг №30
Астеллас Фарма Юроп
від
291,30
грн
в 964 аптеках
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Аденорм
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 0,4 мг №30
Київський вітамінний завод
від
227,52
грн
в 904 аптеках
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Тамсін Форте
Таблетки пролонгованої дії 0,4 мг блістер №30
Сінтон Испанія
від
336,84
грн
в 822 аптеках
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Омікс
Капсули тверді пролоногваної дії 0,4 мг блістер №30
Технолог
від
187,65
грн
в 776 аптеках
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Омнік Окас
Таблетки, вкриті оболонкою з контрольованим вивільненням 0,4 мг №30
Астеллас Фарма Юроп
від
581,19
грн
в 776 аптеках
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Дуодарт
Капсули тверді 0,5 мг + 0,4 мг флакон у картонній коробці №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
697,60
грн
в 758 аптеках
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Омлос®
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 0,4 мг блістер №30
Алкалоїд
від
252,00
грн
в 746 аптеках
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Тамсулід
Капсули з модифікованим вивільненням 0,4 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від
185,98
грн
в 740 аптеках
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Урорек
Капсули тверді 8 мг блістер №90
Recordati Ireland Ltd
від
1126,71
грн
в 722 аптеках
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Дуодарт
Капсули тверді 0,5 мг + 0,4 мг флакон у картонній коробці №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
1732,55
грн
в 691 аптеці
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Фокусин®
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 0,4 мг блістер №90
Зентіва
від
688,55
грн
в 679 аптеках
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Урорек
Капсули тверді 4 мг блістер №30
Recordati Ireland Ltd
від
416,60
грн
в 675 аптеках
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Урорек
Капсули тверді 8 мг блістер №30
Recordati Ireland Ltd
від
504,84
грн
в 671 аптеці
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Флосін®
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 0,4 мг №30
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
233,15
грн
в 560 аптеках
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Простазан-Віста
Капсули з модифікованим вивільненням 0,4 мг блістер у картонній коробці №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
304,99
грн
в 526 аптеках
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Тамсулостад
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 0,4 мг блістер №30
Стада
від
235,49
грн
в 498 аптеках
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Везомні
Таблетки з модифікованим вивільненням 6 мг + 0,4 мг блістер у пачці №30
Астеллас Фарма Юроп
від
1026,00
грн
в 488 аптеках
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Дутафорс
Капсули тверді 0,5 мг + 0,4 мг блістер №30
Маріфарм
від
490,00
грн
в 483 аптеках
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Адель® С
Таблетки з модифікованим вивільненням 6 мг + 0,4 мг блістер №30
Фармак
від
538,03
грн
в 467 аптеках
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Адель®Д
Капсули тверді 0,5 мг + 0,4 мг флакон №30
Фармак
від
373,27
грн
в 423 аптеках
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Форма випуску
капс.
капс. з модиф. вивільн.
капс. пролонг. дії тверд.
капс. тверд.
капс. тверд. з модиф. вивільн.
капс. тверд. пролонг. дії
табл.
табл. в/о з контрол. вивільн.
табл. з модиф. вивільн.
табл. пролонг. дії
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Gedeon Richter
KRKA d.d. Novo Mesto
Mistral Capital Management
Recordati Ireland Ltd
SUN
esparma
Алкалоїд
Астеллас Фарма Юроп
Гетеро Лабс
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Егіс
Зентіва
Київський вітамінний завод
Маклеодс Фармасьютикалс
Маріфарм
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Містрал Кепітал Менеджмент
ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
САН
Стада
Сінтон Испанія
Технолог
Фармак
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