Київ
Антагоністи альфа-адренорецепторів
G04C A04
Силодозин
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04C
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
G04C A
Антагоністи альфа-адренорецепторів
G04C A04
Силодозин
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Урорек
Капсули тверді 8 мг блістер №90
Recordati Ireland Ltd
від
1126,71
грн
в 722 аптеках
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Урорек
Капсули тверді 4 мг блістер №30
Recordati Ireland Ltd
від
416,60
грн
в 675 аптеках
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Урорек
Капсули тверді 8 мг блістер №30
Recordati Ireland Ltd
від
504,84
грн
в 671 аптеці
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Арілозин
Капсули тверді 8 мг блістер №30
esparma
від
433,79
грн
в 315 аптеках
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Арілозин
Капсули тверді 4 мг блістер №30
esparma
від
299,87
грн
в 301 аптеці
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Бальдосил
Капсули 4 мг контейнер №30
Гетеро Лабс
від
324,50
грн
в 289 аптеках
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
Дозування
4 мг
8 мг
Пакування
блістер
контейнер
Кількість штук в упаковці
30
90
Виробник
Recordati Ireland Ltd
esparma
Гетеро Лабс
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