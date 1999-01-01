Київ
Антагоністи альфа-адренорецепторів
G04C A04

Силодозин

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04CЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
G04C AАнтагоністи альфа-адренорецепторів
G04C A04Силодозин
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Урорек
Урорек
Капсули тверді 8 мг блістер №90
Recordati Ireland Ltd
від 1126,71 грн
в 722 аптеках
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Урорек
Урорек
Капсули тверді 4 мг блістер №30
Recordati Ireland Ltd
від 416,60 грн
в 675 аптеках
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Урорек
Урорек
Капсули тверді 8 мг блістер №30
Recordati Ireland Ltd
від 504,84 грн
в 671 аптеці
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Арілозин
Арілозин
Капсули тверді 8 мг блістер №30
esparma
від 433,79 грн
в 315 аптеках
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Арілозин
Арілозин
Капсули тверді 4 мг блістер №30
esparma
від 299,87 грн
в 301 аптеці
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Бальдосил
Бальдосил
Капсули 4 мг контейнер №30
Гетеро Лабс
від 324,50 грн
в 289 аптеках
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