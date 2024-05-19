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Аденорм капсули тверді з модифікованим вивільненням 0,4 мг, №30 - Київ (99494) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1112 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
243,99
Економія: -29,98 грн
214,01 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
277,40
Економія: -62,30 грн
215,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
285,30
Економія: -70,20 грн
215,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
212,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
250,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3), капсули тверді з модифікованим вивільненням (2)
249,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
217,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (27)
251,64 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
286,00
Економія: -70,90 грн
215,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
238,99
Економія: -24,98 грн
214,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
206,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
237,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
281,50
Економія: -71,36 грн
210,14 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
277,40
Економія: -62,30 грн
215,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1), капсули тверді з модифікованим вивільненням (2)
286,00
Економія: -70,90 грн
215,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: капсули тверді з модифікованим вивільненням (20)
232,95 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
285,30
Економія: -70,20 грн
215,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
256,83
Економія: -47,74 грн
209,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), капсули тверді з модифікованим вивільненням (1)
238,59 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
285,30
Економія: -70,20 грн
215,10 грн