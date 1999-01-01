Київ
Антагоністи альфа-адренорецепторів
G04C A53
Тамсулозин та соліфенацин
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04C
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
G04C A
Антагоністи альфа-адренорецепторів
G04C A53
Тамсулозин та соліфенацин
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Везомні
Таблетки з модифікованим вивільненням 6 мг + 0,4 мг блістер у пачці №30
Астеллас Фарма Юроп
від
1026,00
грн
в 488 аптеках
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Адель® С
Таблетки з модифікованим вивільненням 6 мг + 0,4 мг блістер №30
Фармак
від
538,03
грн
в 467 аптеках
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Простазан Уроплюс
Таблетки з модифікованим вивільненням 6,4 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
814,50
грн
в 316 аптеках
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Дозування
6 мг + 0.4 мг
6.4 мг
Пакування
блістер
блістер у пачці
Виробник
Астеллас Фарма Юроп
Містрал Кепітал Менеджмент
Фармак
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