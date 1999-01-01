Доброякісна гіперплазія передміхурової залози

На думку експертів, аденома, або доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ), ймовірно, є найбільш поширеним доброякісним захворюванням (Camille Vuichoud С., Loughlin К.R., 2015).

На початкових стадіях захворювання при аденомі передміхурової залози спостерігаються такі симптоми:

почастішання позивів до сечовипускання вдень;

нічні пробудження, пов'язані з позивом до сечовипускання;

для ефективного сечовипускання потрібне напруження черевного преса;

ослаблення струменя сечі;

імперативні (раптові, настійні) позиви до негайного сечовипускання;

хибні позиви до сечовипускання;

дискомфорт, біль у промежині.

Надалі може розвиватися гостра затримка сечі. Зазвичай її виникнення провокують переохолодження, супутні інфекційні захворювання, стрес, вживання спиртних напоїв, зокрема пива, тощо. При прогресуванні захворювання знижується скорочувальна здатність сечового міхура, збільшується обсяг залишкової сечі, з'являються мимовільні виділення сечі, надалі - і денні. За відсутності лікування розвиваються ускладнення з боку нирок, вторинні висхідні інфекційні процеси.

Тяжкість перебігу аденоми передміхурової залози (доброякісного збільшення передміхурової залози) визначається за допомогою Міжнародного індексу симптомів при захворюваннях передміхурової залози (International Prostate Symptoms Score) (Foo К.Т., 2019).

Діагностика аденоми передміхурової залози включає:

збирання анамнезу;

об'єктивний огляд (при пальпації передміхурової залози визначаються безболісні вузликові утворення);

ректороманоскопія (диференціальна діагностика з пухлинами прямої кишки);

лабораторні дослідження (клінічний аналіз сечі, крові, біохімічний аналіз крові, дослідження секрету передміхурової залози);

цистоскопія;

ультразвукове дослідження органів малого тазу;

томографія органів черевної порожнини та малого тазу.

Медикаментозне лікування при аденомі передміхурової залози

Лікування при доброякісній гіпертрофії передміхурової залози підбирається індивідуально, з урахуванням стадії захворювання, вираженості симптомів, віку пацієнта та наявності супутніх хвороб.

Застосовують такі методи лікування:

медикаментозний;

хірургічний;

малоінвазивний ендоскопічний;

найновіша малоінвазивна високоінтенсивна фокусована ультразвукова абляція (High Intensity Focused Ultrasaund - HIFU) (Camille Vuichoud С., Loughlin К.R., 2015).

На ранніх стадіях захворювання можливе ефективне медикаментозне лікування пацієнтів з аденомою передміхурової залози. У той же час ефективні препарати для терапії при ДГПЗ або показання до проведення операції визначить лікар.

Препарати, які застосовують при гіперплазії передміхурової залози

Медикаментозне лікування при аденомі передміхурової залози проводиться із застосуванням ряду препаратів різних груп, включаючи:

антагоністи α-адренорецепторів (альфузозин, тамсулозин, теразозин). Тамсулозин конкурентно блокує постсинаптичні α1-адренорецептори, зокрема α1А та α1D, що знаходяться в гладких м'язах передміхурової залози, шийки сечового міхура та передміхурової частини уретри. Препарат знижує тонус гладких м'язів передміхурової залози, що призводить до зменшення вираженості симптомів обструкції сечівника та поліпшення відтоку сечі. Тамсулозин при тривалому застосуванні знижує ризик розвитку гострої затримки сечі та необхідність у проведенні оперативного втручання при аденомі передміхурової залози. Важливо, що клінічно виражене зниження артеріального тиску при застосуванні тамсулозину не розвивається. Селективний блокатор α1-адренорецепторів теразозин викликає блокаду постсинаптичних α1-адренорецепторів та розширення судин, зниження загального периферичного опору судин та венозного повернення. Теразозин застосовується при артеріальній гіпертензії як препарат другого ряду. Лікарський засіб також сприяє поліпшенню уродинаміки (підвищує швидкість відтоку сечі і зменшує перешкоди для її відтоку) при ДГПЗ. Комбінація тамсулозину та дутастериду (подвійного інгібітора 5α-редуктази (5 API)) сприяє швидкому полегшенню процесу сечовипускання, зменшує вираженість симптомів подразнення, нетримання сечі, знижує ризик розвитку гострої затримки сечі та ймовірність необхідності в хірургічному лікуванні при аденомі передміхурової залози. Для тамсулозину і дутастериду характерні взаємодоповнювальні механізми дії, та застосування фіксованої комбінації цих лікарських засобів має більш виражений терапевтичний ефект, ніж монотерапія будь-яким з компонентів. Так, у дослідженнях показано, що комбінована терапія тамсулозином та дутастеридом значно знижує ризик прогресування симптомів обструкції та розвитку гострої затримки сечі в порівнянні з монотерапією тамсулозином. У той же час у дослідженнях спостерігалася більша кількість побічних ефектів, що впливають на сексуальну сферу при застосуванні комбінованої терапії порівняно з монотерапією тамсулозином (Zhou Z. et al., 2019);

інгібітори тестостерону-5-альфа-редуктази (фінастерид, дутастерид). Фінастерид - специфічний інгібітор 5α-редуктази II типу, внутрішньоклітинного ферменту, що перетворює тестостерон на активніший андроген дигідротестостерон (ДГТ). Саме перетворення тестостерону на ДГТ - ключовий біохімічний механізм розвитку ДГПЗ. Фінастерид сприяє зниженню рівня ДГТ як у плазмі, так і в тканинах передміхурової залози. Дутастерид - подвійний інгібітор 5α-редуктази, гальмує як 1-й, так і 2-й тип ізоферментів 5α-редуктази. Таким чином, дутастерид блокує перетворення тестостерону на 5α-дигідротестостерон;

інші лікарські засоби, що застосовуються при ДГПЗ (препарати плодів Sabalis serrulatae, олія насіння гарбуза, екстракт передміхурової залози бичків, гомеопатичні препарати). Екстракт плодів пальми пилкоподібної (Sabalis serrulatae) має антиандрогенний ефект: інгібує перетворення тестостерону на ДГТ. Застосування препаратів плодів пальми пилкоподібної сприяє зменшенню вираженості наступних симптомів ДГПЗ: полакіурії, ніктурії, ослаблення струменя сечі, завдяки покращенню уродинаміки сприяє зменшенню залишкового об'єму сечі. Також такі лікарські засоби виявляють протизапальну, протинабрякову дію та інгібують проліферацію епітелію передміхурової залози. Екстракт передміхурової залози бичків сприяє нормалізації мікроциркуляції та гемостазу, виявляє протинабрякову та імуномодулювальну активність, зменшує вираженість лейкоцитарної інфільтрації тканин передміхурової залози та сприяє нормалізації сперматогенезу. Застосовується в комплексній терапії при ДГПЗ, простатиті, чоловічому безплідді. Для того, щоб купити більшість препаратів цієї групи, не потрібен рецепт лікаря. У той же час не слід займатися самолікуванням.

У разі розвитку вторинних інфекційних процесів застосовують антибактеріальні препарати широкого спектру дії (амоксицилін, амоксицилін/клавуланат, цефтріаксон та ін.).