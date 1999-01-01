Київ
Антагоністи альфа-адренорецепторів
G04C A02
Тамсулозин
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04C
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
G04C A
Антагоністи альфа-адренорецепторів
G04C A02
Тамсулозин
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Омнік®
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 0,4 мг №30
Астеллас Фарма Юроп
від
291,30
грн
в 964 аптеках
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Аденорм
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 0,4 мг №30
Київський вітамінний завод
від
227,52
грн
в 904 аптеках
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Тамсін Форте
Таблетки пролонгованої дії 0,4 мг блістер №30
Сінтон Испанія
від
336,84
грн
в 822 аптеках
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Омікс
Капсули тверді пролоногваної дії 0,4 мг блістер №30
Технолог
від
187,65
грн
в 776 аптеках
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Омнік Окас
Таблетки, вкриті оболонкою з контрольованим вивільненням 0,4 мг №30
Астеллас Фарма Юроп
від
581,19
грн
в 776 аптеках
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Омлос®
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 0,4 мг блістер №30
Алкалоїд
від
252,00
грн
в 746 аптеках
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Тамсулід
Капсули з модифікованим вивільненням 0,4 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від
185,98
грн
в 740 аптеках
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Фокусин®
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 0,4 мг блістер №90
Зентіва
від
688,55
грн
в 679 аптеках
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Флосін®
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 0,4 мг №30
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
233,15
грн
в 560 аптеках
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Простазан-Віста
Капсули з модифікованим вивільненням 0,4 мг блістер у картонній коробці №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
304,99
грн
в 526 аптеках
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Тамсулостад
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 0,4 мг блістер №30
Стада
від
235,49
грн
в 498 аптеках
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Простазан-Віста
Таблетки пролонгованої дії 0,4 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
331,08
грн
в 359 аптеках
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Уримак
Капсули пролонгованої дії тверді 0,4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від
175,45
грн
в 95 аптеках інших міст
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Таніз Ерас®
Таблетки пролонгованої дії 0,4 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
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Таніз Ерас®
Таблетки пролонгованої дії 0,4 мг блістер №90
КРКА
Немає в наявності
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капс.
капс. з модиф. вивільн.
капс. пролонг. дії тверд.
капс. тверд. з модиф. вивільн.
капс. тверд. пролонг. дії
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Виробник
Gedeon Richter
KRKA d.d. Novo Mesto
Алкалоїд
Астеллас Фарма Юроп
Зентіва
Київський вітамінний завод
Маклеодс Фармасьютикалс
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Містрал Кепітал Менеджмент
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
САН
Стада
Сінтон Испанія
Технолог
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