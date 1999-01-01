Київ
Антагоністи альфа-адренорецепторів
G04C A02

Тамсулозин

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04CЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
G04C AАнтагоністи альфа-адренорецепторів
G04C A02Тамсулозин
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Омнік®
Омнік®
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 0,4 мг №30
Астеллас Фарма Юроп
від 291,30 грн
в 964 аптеках
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Аденорм
Аденорм
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 0,4 мг №30
Київський вітамінний завод
від 227,52 грн
в 904 аптеках
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Тамсін Форте
Тамсін Форте
Таблетки пролонгованої дії 0,4 мг блістер №30
Сінтон Испанія
від 336,84 грн
в 822 аптеках
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Омікс
Омікс
Капсули тверді пролоногваної дії 0,4 мг блістер №30
Технолог
від 187,65 грн
в 776 аптеках
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Омнік Окас
Омнік Окас
Таблетки, вкриті оболонкою з контрольованим вивільненням 0,4 мг №30
Астеллас Фарма Юроп
від 581,19 грн
в 776 аптеках
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Омлос®
Омлос®
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 0,4 мг блістер №30
Алкалоїд
від 252,00 грн
в 746 аптеках
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Тамсулід
Тамсулід
Капсули з модифікованим вивільненням 0,4 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від 185,98 грн
в 740 аптеках
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Фокусин®
Фокусин®
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 0,4 мг блістер №90
Зентіва
від 688,55 грн
в 679 аптеках
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Флосін®
Флосін®
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 0,4 мг №30
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 233,15 грн
в 560 аптеках
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Простазан-Віста
Простазан-Віста
Капсули з модифікованим вивільненням 0,4 мг блістер у картонній коробці №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 304,99 грн
в 526 аптеках
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Тамсулостад
Тамсулостад
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 0,4 мг блістер №30
Стада
від 235,49 грн
в 498 аптеках
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Простазан-Віста
Простазан-Віста
Таблетки пролонгованої дії 0,4 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 331,08 грн
в 359 аптеках
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Уримак
Уримак
Капсули пролонгованої дії тверді 0,4 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від 175,45 грн
в 95 аптеках інших міст
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Таніз Ерас®
Таніз Ерас®
Таблетки пролонгованої дії 0,4 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
Таніз Ерас®
Таніз Ерас®
Таблетки пролонгованої дії 0,4 мг блістер №90
КРКА
Немає в наявності
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