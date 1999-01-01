Київ
Антагоністи альфа-адренорецепторів
G04C A01

Альфузозин

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04CЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
G04C AАнтагоністи альфа-адренорецепторів
G04C A01Альфузозин
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Алфірум
Алфірум
Таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
САН
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