Симптоми урологічних захворювань

Найбільш частими симптомами урологічних захворювань є: біль або печіння під час сечовипускання (дизурія), часте сечовипускання (полакіурія), нетримання сечі, проблеми на початку акту сечовипускання (складно почати мочитися), поява раптових позивів до сечовипускання, слабкий струмінь сечі, наявність крові в сечі.

Окрім вищезазначених скарг, при залученні однієї або обох нирок до патологічного процесу (наприклад при пієлонефриті) у пацієнтів можливі: лихоманка, озноб, підвищена стомлюваність, нудота, блювання, больові відчуття в спині в ділянці попереку з одного або двох боків.

Досить часто у хворого спостерігаються відразу кілька вищезазначених симптомів (Bono М.J. et al., 2022).

Види уросептиків

Лікування при більшості неускладнених інфекцій сечовивідних шляхів (ІСШ) є амбулаторним.

Стартову терапію слід призначати, виходячи з місцевої чутливості кишкової палички (E.coli) та інших патогенів до уросептиків.

Для лікування пацієнтів з ІСШ, у тому числі циститом, важливим є достатня концентрація антибактеріальних засобів у сечі для забезпечення відповіді організму на терапію, що проводять. Для всіх пероральних антибактеріальних засобів, що зазвичай застосовують при ІСШ, як правило, досягається необхідна концентрація в сечі.

Основними уросептиками для лікування пацієнтів з ІСШ є: нітрофурантоїн, фосфоміцину трометамол (урологічні лікарські засоби).

Нітрофурантоїн - високоактивний антибактеріальний засіб щодо E.coli, резистентність до нього становить 0,9% серед амбулаторних пацієнтів (Sanchez G.V. et al., 2016).

Нітрофурантоїн досягає високої концентрації в сечі, але погано проникає в паренхіму нирки; тому його не слід застосовувати при пієлонефриті.

Фосфоміцину трометамол (урологічний антибіотик) має активність invitro щодо більшості Enterobacteriaceae spp. та Enterococcus spp. (незалежно від чутливості до ванкоміцину).

Враховуючи високі показники сприйнятливості E.coli до цього фармакотерапевтичного засобу та незначний відсоток небажаних ефектів, фосфоміцину трометамол є одним з препаратів, що рекомендуються при неускладнених ІСШ (Lee H.S., Le J., 2018).

Урологічні препарати для жінок

Нетримання сечі є одним з найпоширеніших хронічних захворювань та спостерігається у жінок частіше, ніж у чоловіків. Поширеність цієї патології підвищується з віком: у ⅓ жінок віком від 65 років діагностують той чи інший ступінь нетримання сечі, а у 12% жінок відзначають щоденне нетримання сечі (Nygaard I. et al., 2003).

Агоністи α-адренергічних рецепторів та препарати, що містять естроген, іноді застосовують для терапії пацієнтів зі стресовим нетриманням сечі.

Агоністи α-адренергічних рецепторів (урологічні таблетки для жінок) стимулюють закриття уретри, тим самим запобігаючи нетриманню сечі.

Естрогеновмісні препарати широко застосовують при нетриманні сечі. Естрогени здатні збільшувати васкуляризацію уретри та її товщину, підвищувати чутливість α-адренергічних рецепторів у шийці сечового міхура.

Наявність зазначених факторів теоретично здатна сприяти закриттю уретри (Weiss B.D., 2005).

Урологічні препарати для чоловіків

Блокатори α1-адренергічних рецепторів - це група фармакотерапевтичних засобів (таблетки урологічні), що застосовуються для лікування осіб чоловічої статі з доброякісною гіперплазією передміхурової залози.

Блокатори α1-адренергічних рецепторів поділяються на: селективні - тамсулозин, силодозин, теразозин, альфузозин та неселективні - празозин.

Блокатори α1-адренергічних рецепторів усувають динамічний компонент доброякісної гіперплазії передміхурової залози, розслаблюючи гладку мускулатуру передміхурової залози та шийки сечового міхура. Цей ефект викликає розширення просвіту уретри, тим самим збільшуючи струмінь сечі (Lawrentschuk N., Perera M., 2018).

Блокатори α1-адренергічних рецепторів здатні зменшити вираженість симптомів доброякісної гіперплазії передміхурової залози та підвищити максимальну швидкість струменю сечі (Dahm P. et. al., 2017).

Ще одним класом фармакотерапевтичних засобів, що застосовуються для лікування пацієнтів з доброякісною гіперплазією передміхурової залози, є інгібітори 5-альфа-редуктази.

Фермент 5-альфа-редуктаза сприяє перетворенню тестостерону на дигідротестостерону в передміхуровій залозі (Thigpen A.E., 1993). Інгібування цього ферменту сприяє зниженню рівня дигідротестостерону, внаслідок чого зменшуються об’єм тканини передміхурової залози та, відповідно, статичний компонент доброякісної гіперплазії передміхурової залози (Hudak S.J., 2006).

Дутастерид інгібує ізоферменти 1-го та 2-го типів 5-альфа-редуктази, а фінастерид - винятково ізофермент 2-го типу (Boyle P. et al., 1996).

Інгібітори 5-альфа-редуктази уповільнюють прогресування доброякісної гіпертрофії передміхурової залози, що виявляється у вигляді гострої затримки сечі або потреби у проведенні хірургічного втручання (Foley C.L., Kirby R.S., 2003).

Порівняно з блокаторами α1-адренергічних рецепторів дутастерид та фінастерид є більш ефективними у чоловіків з великим об'ємом передміхурової залози (>40 мл) або концентрацією простатспецифічного антигену (prostate-specific antigen - PSA) >1,4 нг/мл (Hudak S.J. et al., 2006).

У разі монотерапії фінастеридом або дутастеридом, ймовірно, спостерігатиметься мінімальна або нульова різниця між значеннями швидкості струменю сечі у порівнянні з плацебо серед чоловіків з об’ємом передміхурової залози <40 мл (Park T., Choi J.Y., 2014).

Загалом швидкість струменю сечі є нижчою, ніж у разі терапії блокаторами α1-адренергічних рецепторів.

Симптоматичний ефект може виявитися через 3–6 міс (Woo H.Н. et al., 2011). Препарати можуть знижувати концентрацію PSA на 57–66% (Andriole G.L. et al., 1998).

Профілактика урологічних захворювань

Для профілактики урологічних захворювань слід: