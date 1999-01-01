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Антагоністи альфа-адренорецепторів
G04C A52

Тамсулозин и дутастерид

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04CЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
G04C AАнтагоністи альфа-адренорецепторів
G04C A52Тамсулозин и дутастерид
Сортування: По популярності
Дуодарт
Дуодарт
Капсули тверді 0,5 мг + 0,4 мг флакон у картонній коробці №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 697,60 грн
в 758 аптеках
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Дуодарт
Дуодарт
Капсули тверді 0,5 мг + 0,4 мг флакон у картонній коробці №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 1732,55 грн
в 691 аптеці
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Дутафорс
Дутафорс
Капсули тверді 0,5 мг + 0,4 мг блістер №30
Маріфарм
від 490,00 грн
в 483 аптеках
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Адель®Д
Адель®Д
Капсули тверді 0,5 мг + 0,4 мг флакон №30
Фармак
від 373,27 грн
в 423 аптеках
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Тамістер
Тамістер
Капсули тверді 0,5 мг + 0,4 мг флакон №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 524,50 грн
в 308 аптеках
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Дутастерид Т
Дутастерид Т
Капсули тверді 0,5 мг + 0,4 мг пляшка №30
Зентіва
від 587,80 грн
в 299 аптеках
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Дутастерид Т
Дутастерид Т
Капсули тверді 0,5 мг + 0,4 мг пляшка №90
Зентіва
від 1456,01 грн
в 61 аптеці
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Дутастерид/Тамсулозин-Віста 0,5 мг/0,4 мг
Дутастерид/Тамсулозин-Віста 0,5 мг/0,4 мг
Капсули 0,5 мг + 0,4 мг флакон №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 560,10 грн
в 2 аптеках інших міст
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Дутамін
Дутамін
Капсули тверді 0,5 мг + 0,4 мг блістер №30
Универсальное агентство "Про-фарма"
Немає в наявності
Омлос Дуо
Омлос Дуо
Капсули тверді 0,5 мг + 0,4 мг флакон №30
Алкалоїд
Немає в наявності
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