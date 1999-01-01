Київ
Антагоністи альфа-адренорецепторів
G04C A52
Тамсулозин и дутастерид
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04C
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
G04C A
Антагоністи альфа-адренорецепторів
G04C A52
Тамсулозин и дутастерид
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Дуодарт
Капсули тверді 0,5 мг + 0,4 мг флакон у картонній коробці №30
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
697,60
грн
в 758 аптеках
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Дуодарт
Капсули тверді 0,5 мг + 0,4 мг флакон у картонній коробці №90
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
1732,55
грн
в 691 аптеці
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Дутафорс
Капсули тверді 0,5 мг + 0,4 мг блістер №30
Маріфарм
від
490,00
грн
в 483 аптеках
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Адель®Д
Капсули тверді 0,5 мг + 0,4 мг флакон №30
Фармак
від
373,27
грн
в 423 аптеках
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Тамістер
Капсули тверді 0,5 мг + 0,4 мг флакон №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
524,50
грн
в 308 аптеках
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Дутастерид Т
Капсули тверді 0,5 мг + 0,4 мг пляшка №30
Зентіва
від
587,80
грн
в 299 аптеках
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Дутастерид Т
Капсули тверді 0,5 мг + 0,4 мг пляшка №90
Зентіва
від
1456,01
грн
в 61 аптеці
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Дутастерид/Тамсулозин-Віста 0,5 мг/0,4 мг
Капсули 0,5 мг + 0,4 мг флакон №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
560,10
грн
в 2 аптеках інших міст
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Дутамін
Капсули тверді 0,5 мг + 0,4 мг блістер №30
Универсальное агентство "Про-фарма"
Немає в наявності
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Омлос Дуо
Капсули тверді 0,5 мг + 0,4 мг флакон №30
Алкалоїд
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
Пакування
блістер
пляшка
фл.
Кількість штук в упаковці
30
90
Виробник
Mistral Capital Management
Алкалоїд
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Зентіва
Маріфарм
Містрал Кепітал Менеджмент
ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Фармак
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