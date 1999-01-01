Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B C
Засоби, що застосовуються для розчинення сечових конкрементів
G04B D
Засоби для лікування частих позивів до сечовипускання і нетримання сечі
G04B E
Засоби, що застосовуються у разі еректильної дисфункції
G04B X
Інші засоби, що застосовуються в урології
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Уролесан®
Капсули блістер в пачці №40
Корпорація Артеріум
від
332,20
грн
в 991 аптеці
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Уролесан®
Краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл в пачці №1
Корпорація Артеріум
від
163,35
грн
в 964 аптеках
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Сибутін
Таблетки 5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
187,68
грн
в 955 аптеках
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Катарія
Гранули 4 г саше 5.6 г у коробці №6
Гледфарм
від
177,66
грн
в 948 аптеках
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Нефрофіт
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
від
79,12
грн
в 916 аптеках
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Канефрон® H
Краплі оральні флакон з дозуючим пристроєм 100 мл №1
Біонорика СЕ
від
183,00
грн
в 916 аптеках
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Вітапрост
Супозиторії ректальні контурна чарункова упаковка №10
Стада
від
567,90
грн
в 901 аптеці
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Віагра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №1
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
229,95
грн
в 900 аптеках
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Урохолум®
Краплі оральні флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
190,63
грн
в 887 аптеках
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Еротон®
Таблетки 100 мг блістер №4
Фітофарм
від
368,48
грн
в 881 аптеці
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Везикар™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Астеллас Фарма Юроп
від
467,10
грн
в 880 аптеках
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Еротон®
Таблетки 50 мг блістер №4
Фітофарм
від
249,44
грн
в 874 аптеках
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Еротон®
Таблетки 100 мг блістер №1
Фітофарм
від
126,20
грн
в 869 аптеках
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Еротон®
Таблетки 50 мг блістер №1
Фітофарм
від
109,30
грн
в 868 аптеках
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Віагра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №1
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
376,63
грн
в 851 аптеці
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Уронефрон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Фармак
від
341,93
грн
в 846 аптеках
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Еротон®
Таблетки 100 мг блістер №2
Фітофарм
від
249,42
грн
в 845 аптеках
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Фітолізин®
Паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
від
314,79
грн
в 815 аптеках
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Канефрон® H
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Біонорика СЕ
від
398,45
грн
в 813 аптеках
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Еротон®
Таблетки 50 мг блістер №2
Фітофарм
від
169,64
грн
в 809 аптеках
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Форма випуску
гель
гран.
збір
капс.
капс. м'які кишково-розч.
капс. пролонг. дії тверд.
крап.
крап. орал.
паста д/п сусп. д/перор. заст.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
р-н д/ін.
р-н орал.
сироп
спрей д/ротов. порожн.
суп. ректал.
сусп. орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. жув.
табл. пролонг. дії
табл. шип.
табл., дисперг. в рот. порожн.
таблетки, що диспергуються
трава
трава різан.-пресов.
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Дозування
0.05 г
2 мг
2.5 мг
4 г
4 мг
5 мг
6 мг
7.9 мл/10 мл
10 мг
10 мкг
12.5 мг/доза
15 мг
20 мг
25 мг
25 мг/мл
30 мг
50 г
50 мг
60 мг
100 г
100 мг
200 мг
250 мг
300 мг
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Пакування
амп. 2.2 мл
блістер
блістер у коробці
контейнер
контурн. чарунк. уп.
пакет 50 г
пакет 100 г
пачка
пенал 10 г
саше 5.6 г
туба
туба 100 г
фл.
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. 40 мл
фл. 50 мл
фл. 90 мл
фл. 100 мл
фл. 180 мл
фл. 600 мл
фл. з доз. пристр. 100 мл
фл. з дозуюч. насосом 30 мл
фл. з крапельн. 20 мл
фл. з крапельн. 50 мл
фл. з крапельн. 100 мл
фл. скляний 5 мл
фл.-крапельн. 20 мл
фл.-крапельн. 25 мл
фл.-крапельн. 50 мл
фільтр-пакет 1.5 г
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Кількість штук в упаковці
1
2
3
4
5
6
8
10
12
14
20
24
28
30
40
50
56
60
80
90
100
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Виробник
Actavis Group
Ajanta
Alpen Pharma AG
Alpen Pharma GmbH
Dong-A ST Co., Ltd
Euro Lifecare
Grand Medical Group
Jubilant Life Sciences
Madaus GmbH
Mapaex Consumer Healthcare Private Limited
Nobel
OM Pharma
Pekana Naturheilmittel
Pfizer Inc.
Polpharma
Rowa Pharmaceuticals
Sandoz
Scan Biotech
Zentiva
Zentiva Pharma GmbH
esparma
Євро Лайфкер
ІнтерХім
АЛТЕР ЕГО ФАРМА
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Ананта Медікеар
Астеллас Фарма Юроп
Астрафарм
Белупо
Біонорика СЕ
Біосайнс
ВАЛАРТИН ФАРМА
Віатріс Спешелті ЛЛС
Віола
Гетеро Драгс
Гледфарм
Дарниця ФФ
Дженом Біотек
Др. Р. Пфлегер
Ейм
Елі Ліллі
Елі Ліллі Недерленд
ЗАО "Лектравы"
ЗАТ "Ліктрави"
Здоровье
Здоровье Группа компаний
Зентіва
Истфарм
КРКА
Київський вітамінний завод
Компания фармацевтическая Салютарис
Корпорация Артериум
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Красная звезда
Лекфарм
Лекхім
Лубнифарм
Материа Медика-Украина
Микрохим
Мікрохім
НГС
Нобель
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Польфарма
САН
Санофі-Авентіс Україна
Софарма
Сперко Україна
Стада
Стиролбиофарм
Сумифітофармація
Тева Украина
Трайдес Лимитед
Уорлд Медицин
ФарКоС
Фармак
Фітофарм
Хеель
Хімалая
Цефак
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
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