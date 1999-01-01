Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B

ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
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Уролесан®
Уролесан®
Капсули блістер в пачці №40
Корпорація Артеріум
від 332,20 грн
в 991 аптеці
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Уролесан®
Уролесан®
Краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл в пачці №1
Корпорація Артеріум
від 163,35 грн
в 964 аптеках
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Сибутін
Сибутін
Таблетки 5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 187,68 грн
в 955 аптеках
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Катарія
Катарія
Гранули 4 г саше 5.6 г у коробці №6
Гледфарм
від 177,66 грн
в 948 аптеках
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Нефрофіт
Нефрофіт
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
від 79,12 грн
в 916 аптеках
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Канефрон® H
Канефрон® H
Краплі оральні флакон з дозуючим пристроєм 100 мл №1
Біонорика СЕ
від 183,00 грн
в 916 аптеках
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Вітапрост
Вітапрост
Супозиторії ректальні контурна чарункова упаковка №10
Стада
від 567,90 грн
в 901 аптеці
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Віагра®
Віагра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №1
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 229,95 грн
в 900 аптеках
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Урохолум®
Урохолум®
Краплі оральні флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 190,63 грн
в 887 аптеках
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Еротон®
Еротон®
Таблетки 100 мг блістер №4
Фітофарм
від 368,48 грн
в 881 аптеці
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Везикар™
Везикар™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Астеллас Фарма Юроп
від 467,10 грн
в 880 аптеках
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Еротон®
Еротон®
Таблетки 50 мг блістер №4
Фітофарм
від 249,44 грн
в 874 аптеках
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Еротон®
Еротон®
Таблетки 100 мг блістер №1
Фітофарм
від 126,20 грн
в 869 аптеках
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Еротон®
Еротон®
Таблетки 50 мг блістер №1
Фітофарм
від 109,30 грн
в 868 аптеках
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Віагра®
Віагра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №1
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 376,63 грн
в 851 аптеці
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Уронефрон®
Уронефрон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Фармак
від 341,93 грн
в 846 аптеках
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Еротон®
Еротон®
Таблетки 100 мг блістер №2
Фітофарм
від 249,42 грн
в 845 аптеках
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Фітолізин®
Фітолізин®
Паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
від 314,79 грн
в 815 аптеках
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Канефрон® H
Канефрон® H
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Біонорика СЕ
від 398,45 грн
в 813 аптеках
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Еротон®
Еротон®
Таблетки 50 мг блістер №2
Фітофарм
від 169,64 грн
в 809 аптеках
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