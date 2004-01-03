Виробник: PolpharmaТОВ «ПОЛЬФАРМА ЮА»
04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, вхід 11.
+38 (044) 498-90-07
Акард Таблетки кишково-розчинні, 75 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 50 Польфарма
від 67,61 грн
Акард Таблетки кишково-розчинні, 75 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 100 Польфарма
від 154,15 грн
від 479,26 грн
від 473,53 грн
від 281,13 грн
від 122,80 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Акард Таблетки кишково-розчинні, 75 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 50 Польфарма
від 67,61 грн
Акард Таблетки кишково-розчинні, 75 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 100 Польфарма
від 154,15 грн
від 479,26 грн
від 473,53 грн
від 281,13 грн
від 122,80 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції