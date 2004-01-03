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Список виробниківPPolpharma

Виробник: Polpharma

ТОВ «ПОЛЬФАРМА ЮА»
04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, вхід 11.
+38 (044) 498-90-07
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Знайдено: 18 препаратів
Аверо таблетки, 16 мг, блістер, № 30; Польфарма
Аверо Таблетки, 16 мг, блістер, № 30 Польфарма
В 127 аптеках інших міст
від 121,45 грн
Ціни в інших містах
Аверо таблетки, 24 мг, блістер, № 60; Польфарма
Аверо Таблетки, 24 мг, блістер, № 60 Польфарма
В 438 аптеках
від 463,34 грн
Ціни в аптеках
Акард таблетки кишково-розчинні, 75 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 50; Польфарма
Акард Таблетки кишково-розчинні, 75 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 50 Польфарма
В 463 аптеках
від 67,61 грн
Ціни в аптеках
Акард таблетки кишково-розчинні, 75 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 100; Польфарма
Акард Таблетки кишково-розчинні, 75 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 100 Польфарма
В 700 аптеках
від 154,15 грн
Ціни в аптеках
Аллертек® Назо спрей назальний дозований, суспензія, 50 мкг/доза, флакон з насосом-дозатором з розпилювачем, 60 доз, 60 доз, № 1; Польфарма
Аллертек® Назо Спрей назальний дозований, суспензія, 50 мкг/доза, флакон з насосом-дозатором з розпилювачем, 60 доз, 60 доз, № 1 Польфарма
В 1 аптеці інших міст
від 330,60 грн
Ціни в інших містах
Аллертек® Назо спрей назальний дозований, суспензія, 50 мкг/доза, флакон з насосом-дозатором з розпилювачем, 140 доз, 140 доз, № 1; Польфарма
Аллертек® Назо Спрей назальний дозований, суспензія, 50 мкг/доза, флакон з насосом-дозатором з розпилювачем, 140 доз, 140 доз, № 1 Польфарма
В 659 аптеках
від 281,94 грн
Ціни в аптеках
Атера А таблетки, 40 мг + 5 мг, блістер, № 28; Польфарма
Атера А Таблетки, 40 мг + 5 мг, блістер, № 28 Польфарма
В 255 аптеках
від 86,45 грн
Ціни в аптеках
Атера А таблетки, 80 мг + 5 мг, блістер, № 28; Польфарма
Атера А Таблетки, 80 мг + 5 мг, блістер, № 28 Польфарма
В 295 аптеках
від 190,86 грн
Ціни в аптеках
Атера А таблетки, 80 мг + 10 мг, блістер, № 28; Польфарма
Атера А Таблетки, 80 мг + 10 мг, блістер, № 28 Польфарма
В 205 аптеках
від 211,59 грн
Ціни в аптеках
Беноділ суспензія для розпилення, 0,5 мг/1 мл, контейнер, 2 мл, № 20; Польфарма
Беноділ Суспензія для розпилення, 0,5 мг/1 мл, контейнер, 2 мл, № 20 Польфарма
В 452 аптеках
від 479,26 грн
Ціни в аптеках
Беноділ суспензія для розпилення, 0,25 мг/1 мл, контейнер, 2 мл, № 20; Польфарма
Беноділ Суспензія для розпилення, 0,25 мг/1 мл, контейнер, 2 мл, № 20 Польфарма
В 228 аптеках
від 473,53 грн
Ціни в аптеках
Бімікан® Еко краплі очні, розчин, 0,3 мг/мл, флакон-крапельниця, 3 мл, № 1; Польфарма
Бімікан® Еко Краплі очні, розчин, 0,3 мг/мл, флакон-крапельниця, 3 мл, № 1 Польфарма
В 606 аптеках
від 281,13 грн
Ціни в аптеках
Біотебал таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Польфарма
Біотебал Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Польфарма
В 778 аптеках
від 196,50 грн
Ціни в аптеках
Біотебал таблетки, 5 мг, блістер, № 60; Польфарма
Біотебал Таблетки, 5 мг, блістер, № 60 Польфарма
В 371 аптеці
від 344,81 грн
Ціни в аптеках
Бриглау Еко краплі очні, розчин, 2 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Польфарма
Бриглау Еко Краплі очні, розчин, 2 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Польфарма
В 500 аптеках
від 233,40 грн
Ціни в аптеках
Візоптик краплі очні, розчин, 0,5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 2; Польфарма
Візоптик Краплі очні, розчин, 0,5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 2 Польфарма
В 448 аптеках
від 122,80 грн
Ціни в аптеках
ГЕРБАЛОР ДЛЯ ГОРЛА пастилки, 3,5 г, № 16; Польфарма
ГЕРБАЛОР ДЛЯ ГОРЛА Пастилки, 3,5 г, № 16 Польфарма
В 478 аптеках
від 92,50 грн
Ціни в аптеках
Діакарб таблетки, 250 мг, № 30; Польфарма
Діакарб Таблетки, 250 мг, № 30 Польфарма
В 944 аптеках
від 436,02 грн
Ціни в аптеках
2 3 4
Стандартизація фармацевтичної продукції
04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, вхід 11.
+38 (044) 498-90-07
Знайдено: 18 препаратів
Аверо таблетки, 16 мг, блістер, № 30; Польфарма
Аверо Таблетки, 16 мг, блістер, № 30 Польфарма
В 127 аптеках інших міст
від 121,45 грн
Ціни в інших містах
Аверо таблетки, 24 мг, блістер, № 60; Польфарма
Аверо Таблетки, 24 мг, блістер, № 60 Польфарма
В 438 аптеках
від 463,34 грн
Ціни в аптеках
Акард таблетки кишково-розчинні, 75 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 50; Польфарма
Акард Таблетки кишково-розчинні, 75 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 50 Польфарма
В 463 аптеках
від 67,61 грн
Ціни в аптеках
Акард таблетки кишково-розчинні, 75 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 100; Польфарма
Акард Таблетки кишково-розчинні, 75 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 100 Польфарма
В 700 аптеках
від 154,15 грн
Ціни в аптеках
Аллертек® Назо спрей назальний дозований, суспензія, 50 мкг/доза, флакон з насосом-дозатором з розпилювачем, 60 доз, 60 доз, № 1; Польфарма
Аллертек® Назо Спрей назальний дозований, суспензія, 50 мкг/доза, флакон з насосом-дозатором з розпилювачем, 60 доз, 60 доз, № 1 Польфарма
В 1 аптеці інших міст
від 330,60 грн
Ціни в інших містах
Аллертек® Назо спрей назальний дозований, суспензія, 50 мкг/доза, флакон з насосом-дозатором з розпилювачем, 140 доз, 140 доз, № 1; Польфарма
Аллертек® Назо Спрей назальний дозований, суспензія, 50 мкг/доза, флакон з насосом-дозатором з розпилювачем, 140 доз, 140 доз, № 1 Польфарма
В 659 аптеках
від 281,94 грн
Ціни в аптеках
Атера А таблетки, 40 мг + 5 мг, блістер, № 28; Польфарма
Атера А Таблетки, 40 мг + 5 мг, блістер, № 28 Польфарма
В 255 аптеках
від 86,45 грн
Ціни в аптеках
Атера А таблетки, 80 мг + 5 мг, блістер, № 28; Польфарма
Атера А Таблетки, 80 мг + 5 мг, блістер, № 28 Польфарма
В 295 аптеках
від 190,86 грн
Ціни в аптеках
Атера А таблетки, 80 мг + 10 мг, блістер, № 28; Польфарма
Атера А Таблетки, 80 мг + 10 мг, блістер, № 28 Польфарма
В 205 аптеках
від 211,59 грн
Ціни в аптеках
Беноділ суспензія для розпилення, 0,5 мг/1 мл, контейнер, 2 мл, № 20; Польфарма
Беноділ Суспензія для розпилення, 0,5 мг/1 мл, контейнер, 2 мл, № 20 Польфарма
В 452 аптеках
від 479,26 грн
Ціни в аптеках
Беноділ суспензія для розпилення, 0,25 мг/1 мл, контейнер, 2 мл, № 20; Польфарма
Беноділ Суспензія для розпилення, 0,25 мг/1 мл, контейнер, 2 мл, № 20 Польфарма
В 228 аптеках
від 473,53 грн
Ціни в аптеках
Бімікан® Еко краплі очні, розчин, 0,3 мг/мл, флакон-крапельниця, 3 мл, № 1; Польфарма
Бімікан® Еко Краплі очні, розчин, 0,3 мг/мл, флакон-крапельниця, 3 мл, № 1 Польфарма
В 606 аптеках
від 281,13 грн
Ціни в аптеках
Біотебал таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Польфарма
Біотебал Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Польфарма
В 778 аптеках
від 196,50 грн
Ціни в аптеках
Біотебал таблетки, 5 мг, блістер, № 60; Польфарма
Біотебал Таблетки, 5 мг, блістер, № 60 Польфарма
В 371 аптеці
від 344,81 грн
Ціни в аптеках
Бриглау Еко краплі очні, розчин, 2 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Польфарма
Бриглау Еко Краплі очні, розчин, 2 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Польфарма
В 500 аптеках
від 233,40 грн
Ціни в аптеках
Візоптик краплі очні, розчин, 0,5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 2; Польфарма
Візоптик Краплі очні, розчин, 0,5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 2 Польфарма
В 448 аптеках
від 122,80 грн
Ціни в аптеках
ГЕРБАЛОР ДЛЯ ГОРЛА пастилки, 3,5 г, № 16; Польфарма
ГЕРБАЛОР ДЛЯ ГОРЛА Пастилки, 3,5 г, № 16 Польфарма
В 478 аптеках
від 92,50 грн
Ціни в аптеках
Діакарб таблетки, 250 мг, № 30; Польфарма
Діакарб Таблетки, 250 мг, № 30 Польфарма
В 944 аптеках
від 436,02 грн
Ціни в аптеках
2 3 4
Стандартизація фармацевтичної продукції