Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B D

Засоби для лікування частих позивів до сечовипускання і нетримання сечі

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B DЗасоби для лікування частих позивів до сечовипускання і нетримання сечі
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Сибутін
Сибутін
Таблетки 5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 187,68 грн
в 955 аптеках
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Урохолум®
Урохолум®
Краплі оральні флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 190,63 грн
в 887 аптеках
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Везикар™
Везикар™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Астеллас Фарма Юроп
від 467,10 грн
в 880 аптеках
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Нігісем
Нігісем
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 334,44 грн
в 808 аптеках
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Урохолум®
Урохолум®
Краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 176,87 грн
в 688 аптеках
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Соліфенацин-Фармак
Соліфенацин-Фармак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Фармак
від 641,08 грн
в 632 аптеках
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Бетмига
Бетмига
Таблетки пролонгованої дії 50 мг блістер №30
Астеллас Фарма Юроп
від 1028,49 грн
в 600 аптеках
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Енуран
Енуран
Гранули пенал 10 г №1
НГС
від 198,27 грн
в 313 аптеках
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Салфенікс
Салфенікс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Польфарма
від 415,63 грн
в 300 аптеках
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Дриптан®
Дриптан®
Таблетки 5 мг №30
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від 587,29 грн
в 212 аптеках
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Солецист
Солецист
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Зентіва
від 355,40 грн
в 100 аптеках інших міст
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Соліцин
Соліцин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від 377,00 грн
в 29 аптеках
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Соліфенацин-Фармак
Соліфенацин-Фармак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №100
Фармак
від 625,95 грн
в 1 аптеці інших міст
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Зевесин®
Зевесин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №10
Зентіва
Немає в наявності
Спазмекс®
Спазмекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №30
Др. Р. Пфлегер
Немає в наявності
Спазмо-Літ®
Спазмо-Літ®
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг №20
Мадаус ГмбХ
Немає в наявності
Уротол®
Уротол®
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №56
Санофі
Немає в наявності
Уротол® СР
Уротол® СР
Капсули пролонгованої дії тверді 4 мг блістер №28
Зентіва
Немає в наявності
Зевесин®
Зевесин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Зентіва
Немає в наявності
Зевесин®
Зевесин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Зентіва
Немає в наявності
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