Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B D
Засоби для лікування частих позивів до сечовипускання і нетримання сечі
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B D
Засоби для лікування частих позивів до сечовипускання і нетримання сечі
G04B D04
Оксибутинін
G04B D07
Тольтеродин
G04B D08
Соліфенацин
G04B D09
Троспій
G04B D12
Мірабегрон
G04B D20**
Інші препарати
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Сибутін
Таблетки 5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
187,68
грн
в 955 аптеках
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Урохолум®
Краплі оральні флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
190,63
грн
в 887 аптеках
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Везикар™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Астеллас Фарма Юроп
від
467,10
грн
в 880 аптеках
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Нігісем
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
334,44
грн
в 808 аптеках
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Урохолум®
Краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
176,87
грн
в 688 аптеках
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Соліфенацин-Фармак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Фармак
від
641,08
грн
в 632 аптеках
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Бетмига
Таблетки пролонгованої дії 50 мг блістер №30
Астеллас Фарма Юроп
від
1028,49
грн
в 600 аптеках
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Енуран
Гранули пенал 10 г №1
НГС
від
198,27
грн
в 313 аптеках
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Салфенікс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Польфарма
від
415,63
грн
в 300 аптеках
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Дриптан®
Таблетки 5 мг №30
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від
587,29
грн
в 212 аптеках
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Солецист
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Зентіва
від
355,40
грн
в 100 аптеках інших міст
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Соліцин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від
377,00
грн
в 29 аптеках
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Соліфенацин-Фармак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №100
Фармак
від
625,95
грн
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Зевесин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №10
Зентіва
Немає в наявності
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Спазмекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №30
Др. Р. Пфлегер
Немає в наявності
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Спазмо-Літ®
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг №20
Мадаус ГмбХ
Немає в наявності
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Уротол®
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №56
Санофі
Немає в наявності
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Уротол® СР
Капсули пролонгованої дії тверді 4 мг блістер №28
Зентіва
Немає в наявності
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Зевесин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Зентіва
Немає в наявності
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Зевесин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Зентіва
Немає в наявності
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Виробник
Madaus GmbH
Zentiva
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Астеллас Фарма Юроп
Др. Р. Пфлегер
Зентіва
Київський вітамінний завод
НГС
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Польфарма
Санофі-Авентіс Україна
Фармак
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