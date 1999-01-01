Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B E

Засоби, що застосовуються у разі еректильної дисфункції

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B EЗасоби, що застосовуються у разі еректильної дисфункції
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Віагра®
Віагра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №1
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 229,95 грн
в 900 аптеках
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Еротон®
Еротон®
Таблетки 100 мг блістер №4
Фітофарм
від 368,48 грн
в 881 аптеці
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Еротон®
Еротон®
Таблетки 50 мг блістер №4
Фітофарм
від 249,44 грн
в 874 аптеках
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Еротон®
Еротон®
Таблетки 100 мг блістер №1
Фітофарм
від 126,20 грн
в 869 аптеках
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Еротон®
Еротон®
Таблетки 50 мг блістер №1
Фітофарм
від 109,30 грн
в 868 аптеках
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Віагра®
Віагра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №1
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 376,63 грн
в 851 аптеці
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Еротон®
Еротон®
Таблетки 100 мг блістер №2
Фітофарм
від 249,42 грн
в 845 аптеках
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Еротон®
Еротон®
Таблетки 50 мг блістер №2
Фітофарм
від 169,64 грн
в 809 аптеках
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Еротон®
Еротон®
Таблетки 100 мг блістер №8
Фітофарм
від 640,52 грн
в 804 аптеках
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Новагра Євро
Новагра Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер у картонній коробці №4
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 354,30 грн
в 792 аптеках
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Максігра
Максігра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №4
Польфарма
від 448,00 грн
в 779 аптеках
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Максігра
Максігра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №4
Польфарма
від 313,00 грн
в 777 аптеках
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Віагра®
Віагра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 769,99 грн
в 752 аптеках
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Новагра Євро
Новагра Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у картонній коробці №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 81,20 грн
в 751 аптеці
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Новагра Євро
Новагра Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у картонній коробці №4
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 223,47 грн
в 737 аптеках
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Новагра Євро
Новагра Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер у картонній коробці №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 113,40 грн
в 732 аптеках
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Еросил
Еросил
Таблетки 100 мг блістер №4
Астрафарм
від 326,66 грн
в 709 аптеках
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Віагра®
Віагра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 1187,52 грн
в 704 аптеках
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Еротон®
Еротон®
Таблетки 50 мг блістер №8
Фітофарм
від 432,02 грн
в 672 аптеках
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Силденафіл 50 Ананта
Силденафіл 50 Ананта
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №4
Ананта Медікеар
від 142,83 грн
в 670 аптеках
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