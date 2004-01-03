Всі аптеки України
Список виробниківBBionorica SE

Виробник: Bionorica SE

ТОВ «Біонорика», Україна
02095 Київ, вул. Княжий Затон, 9, оф. 392
+380445218600
+380445218601
www.bionorica.ua
Продукція
Контакти
Знайдено: 18 препаратів
Бронхипрет® розчин, флакон, 50 мл, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1; Біонорика СЕ
Бронхипрет® Розчин, флакон, 50 мл, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1 Біонорика СЕ
В 704 аптеках
від 118,75 грн
Ціни в аптеках
Бронхипрет® розчин, флакон, 100 мл, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1; Біонорика СЕ
Бронхипрет® Розчин, флакон, 100 мл, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1 Біонорика СЕ
В 678 аптеках
від 212,03 грн
Ціни в аптеках
Бронхипрет® сироп, флакон, 50 мл, № 1; Біонорика СЕ
Бронхипрет® Сироп, флакон, 50 мл, № 1 Біонорика СЕ
В 695 аптеках
від 105,10 грн
Ціни в аптеках
Бронхипрет® сироп, флакон, 100 мл, № 1; Біонорика СЕ
Бронхипрет® Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Біонорика СЕ
В 902 аптеках
від 205,65 грн
Ціни в аптеках
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою, № 20; Біонорика СЕ
Бронхипрет® ТП Таблетки, вкриті оболонкою, № 20 Біонорика СЕ
В 766 аптеках
від 175,12 грн
Ціни в аптеках
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою, № 50; Біонорика СЕ
Бронхипрет® ТП Таблетки, вкриті оболонкою, № 50 Біонорика СЕ
В 915 аптеках
від 338,75 грн
Ціни в аптеках
Імупрет® краплі оральні, флакон, 100 мл, № 1; Біонорика СЕ
Імупрет® Краплі оральні, флакон, 100 мл, № 1 Біонорика СЕ
В 828 аптеках
від 284,56 грн
Ціни в аптеках
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою, № 50; Біонорика СЕ
Імупрет® Таблетки, вкриті оболонкою, № 50 Біонорика СЕ
В 473 аптеках
від 218,12 грн
Ціни в аптеках
Канефрон® H краплі оральні, флакон з дозуючим пристроєм, 100 мл, № 1; Біонорика СЕ
Канефрон® H Краплі оральні, флакон з дозуючим пристроєм, 100 мл, № 1 Біонорика СЕ
В 1158 аптеках
від 290,08 грн
Ціни в аптеках
Канефрон® H таблетки, вкриті оболонкою, блістер, № 60; Біонорика СЕ
Канефрон® H Таблетки, вкриті оболонкою, блістер, № 60 Біонорика СЕ
В 1055 аптеках
від 338,53 грн
Ціни в аптеках
Клімадинон® краплі оральні, флакон з крапельним дозатором, 50 мл, № 1; Біонорика СЕ
Клімадинон® Краплі оральні, флакон з крапельним дозатором, 50 мл, № 1 Біонорика СЕ
В 496 аптеках
від 207,07 грн
Ціни в аптеках
Клімадинон® таблетки, вкриті оболонкою, № 60; Біонорика СЕ
Клімадинон® Таблетки, вкриті оболонкою, № 60 Біонорика СЕ
В 888 аптеках
від 279,20 грн
Ціни в аптеках
Мастодинон® краплі оральні, флакон, 50 мл, № 1; Біонорика СЕ
Мастодинон® Краплі оральні, флакон, 50 мл, № 1 Біонорика СЕ
В 528 аптеках
від 283,40 грн
Ціни в аптеках
Мастодинон® краплі оральні, флакон, 100 мл, № 1; Біонорика СЕ
Мастодинон® Краплі оральні, флакон, 100 мл, № 1 Біонорика СЕ
В 683 аптеках
від 496,50 грн
Ціни в аптеках
Мастодинон® таблетки, блістер, № 60; Біонорика СЕ
Мастодинон® Таблетки, блістер, № 60 Біонорика СЕ
В 1099 аптеках
від 387,83 грн
Ціни в аптеках
Синупрет® краплі оральні, флакон, 100 мл, № 1; Біонорика СЕ
Синупрет® Краплі оральні, флакон, 100 мл, № 1 Біонорика СЕ
В 1125 аптеках
від 231,60 грн
Ціни в аптеках
Синупрет® сироп, флакон, 100 мл, № 1; Біонорика СЕ
Синупрет® Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Біонорика СЕ
В 1149 аптеках
від 210,73 грн
Ціни в аптеках
Синупрет® таблетки, вкриті оболонкою, № 50; Біонорика СЕ
Синупрет® Таблетки, вкриті оболонкою, № 50 Біонорика СЕ
В 708 аптеках
від 276,17 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
02095 Київ, вул. Княжий Затон, 9, оф. 392
+380445218600
+380445218601
www.bionorica.ua
Знайдено: 18 препаратів
Бронхипрет® розчин, флакон, 50 мл, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1; Біонорика СЕ
Бронхипрет® Розчин, флакон, 50 мл, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1 Біонорика СЕ
В 704 аптеках
від 118,75 грн
Ціни в аптеках
Бронхипрет® розчин, флакон, 100 мл, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1; Біонорика СЕ
Бронхипрет® Розчин, флакон, 100 мл, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1 Біонорика СЕ
В 678 аптеках
від 212,03 грн
Ціни в аптеках
Бронхипрет® сироп, флакон, 50 мл, № 1; Біонорика СЕ
Бронхипрет® Сироп, флакон, 50 мл, № 1 Біонорика СЕ
В 695 аптеках
від 105,10 грн
Ціни в аптеках
Бронхипрет® сироп, флакон, 100 мл, № 1; Біонорика СЕ
Бронхипрет® Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Біонорика СЕ
В 902 аптеках
від 205,65 грн
Ціни в аптеках
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою, № 20; Біонорика СЕ
Бронхипрет® ТП Таблетки, вкриті оболонкою, № 20 Біонорика СЕ
В 766 аптеках
від 175,12 грн
Ціни в аптеках
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою, № 50; Біонорика СЕ
Бронхипрет® ТП Таблетки, вкриті оболонкою, № 50 Біонорика СЕ
В 915 аптеках
від 338,75 грн
Ціни в аптеках
Імупрет® краплі оральні, флакон, 100 мл, № 1; Біонорика СЕ
Імупрет® Краплі оральні, флакон, 100 мл, № 1 Біонорика СЕ
В 828 аптеках
від 284,56 грн
Ціни в аптеках
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою, № 50; Біонорика СЕ
Імупрет® Таблетки, вкриті оболонкою, № 50 Біонорика СЕ
В 473 аптеках
від 218,12 грн
Ціни в аптеках
Канефрон® H краплі оральні, флакон з дозуючим пристроєм, 100 мл, № 1; Біонорика СЕ
Канефрон® H Краплі оральні, флакон з дозуючим пристроєм, 100 мл, № 1 Біонорика СЕ
В 1158 аптеках
від 290,08 грн
Ціни в аптеках
Канефрон® H таблетки, вкриті оболонкою, блістер, № 60; Біонорика СЕ
Канефрон® H Таблетки, вкриті оболонкою, блістер, № 60 Біонорика СЕ
В 1055 аптеках
від 338,53 грн
Ціни в аптеках
Клімадинон® краплі оральні, флакон з крапельним дозатором, 50 мл, № 1; Біонорика СЕ
Клімадинон® Краплі оральні, флакон з крапельним дозатором, 50 мл, № 1 Біонорика СЕ
В 496 аптеках
від 207,07 грн
Ціни в аптеках
Клімадинон® таблетки, вкриті оболонкою, № 60; Біонорика СЕ
Клімадинон® Таблетки, вкриті оболонкою, № 60 Біонорика СЕ
В 888 аптеках
від 279,20 грн
Ціни в аптеках
Мастодинон® краплі оральні, флакон, 50 мл, № 1; Біонорика СЕ
Мастодинон® Краплі оральні, флакон, 50 мл, № 1 Біонорика СЕ
В 528 аптеках
від 283,40 грн
Ціни в аптеках
Мастодинон® краплі оральні, флакон, 100 мл, № 1; Біонорика СЕ
Мастодинон® Краплі оральні, флакон, 100 мл, № 1 Біонорика СЕ
В 683 аптеках
від 496,50 грн
Ціни в аптеках
Мастодинон® таблетки, блістер, № 60; Біонорика СЕ
Мастодинон® Таблетки, блістер, № 60 Біонорика СЕ
В 1099 аптеках
від 387,83 грн
Ціни в аптеках
Синупрет® краплі оральні, флакон, 100 мл, № 1; Біонорика СЕ
Синупрет® Краплі оральні, флакон, 100 мл, № 1 Біонорика СЕ
В 1125 аптеках
від 231,60 грн
Ціни в аптеках
Синупрет® сироп, флакон, 100 мл, № 1; Біонорика СЕ
Синупрет® Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Біонорика СЕ
В 1149 аптеках
від 210,73 грн
Ціни в аптеках
Синупрет® таблетки, вкриті оболонкою, № 50; Біонорика СЕ
Синупрет® Таблетки, вкриті оболонкою, № 50 Біонорика СЕ
В 708 аптеках
від 276,17 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції