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Виробник: Фітофарм

ПАТ "Фітофарм"
02152, .Київ,
+38 (044) 390-52-91
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Знайдено: 18 препаратів
Аміаку розчин розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 40 мл, № 1; Фітофарм
Аміаку розчин Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 40 мл, № 1 Фітофарм
В 1 аптеці інших міст
від 13,10 грн
Ціни в інших містах
Аміаку розчин розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 100 мл, № 1; Фітофарм
Аміаку розчин Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 Фітофарм
В 2 аптеках
від 35,00 грн
Ціни в аптеках
Аміаку розчин розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 200 мл, № 1; Фітофарм
Аміаку розчин Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 200 мл, № 1 Фітофарм
В 2 аптеках
від 55,00 грн
Ціни в аптеках
Артеджа® ін'єкції розчин для ін'єкцій, 200 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10; Фітофарм
Артеджа® ін'єкції Розчин для ін'єкцій, 200 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10 Фітофарм
В 71 аптеці
від 690,00 грн
Ціни в аптеках
Бом-Бенге мазь, туба, 30 г, № 1; Фітофарм
Бом-Бенге Мазь, туба, 30 г, № 1 Фітофарм
В 267 аптеках
від 30,36 грн
Ціни в аптеках
Борної кислоти розчин спиртовий розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 2 %, флакон, 25 мл, № 1; Фітофарм
Борної кислоти розчин спиртовий Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 2 %, флакон, 25 мл, № 1 Фітофарм
В 11 аптеках
від 12,62 грн
Ціни в аптеках
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 10 мл, № 1; Фітофарм
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 10 мл, № 1 Фітофарм
В 2 аптеках інших міст
від 12,81 грн
Ціни в інших містах
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 15 мл, № 1; Фітофарм
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 15 мл, № 1 Фітофарм
В 85 аптеках
від 23,88 грн
Ціни в аптеках
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, № 1; Фітофарм
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 Фітофарм
В 153 аптеках
від 16,03 грн
Ціни в аптеках
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, № 1; Фітофарм
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 Фітофарм
В 4 аптеках інших міст
від 15,50 грн
Ціни в інших містах
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Фітофарм
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Фітофарм
В 10 аптеках
від 25,00 грн
Ціни в аптеках
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, тм а+, тм а+, № 1; Фітофарм
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, тм а+, тм а+, № 1 Фітофарм
В 2 аптеках
від 14,00 грн
Ціни в аптеках
Вазелін мазь, 30 г, туба, № 1; Фітофарм
Вазелін Мазь, 30 г, туба, № 1 Фітофарм
В 154 аптеках
від 27,90 грн
Ціни в аптеках
Валеріани екстракт таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 50; Фітофарм
Валеріани екстракт Таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 50 Фітофарм
В 1 аптеці
від 44,21 грн
Ціни в аптеках
Валеріани екстракт таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, №10 по 5 блістерів в пачці, №10 по 5 блістерів в пачці, № 50; Фітофарм
Валеріани екстракт Таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, №10 по 5 блістерів в пачці, №10 по 5 блістерів в пачці, № 50 Фітофарм
В 1 аптеці
від 29,33 грн
Ціни в аптеках
Валеріани екстракт таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, флакон, № 50; Фітофарм
Валеріани екстракт Таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, флакон, № 50 Фітофарм
В 2 аптеках інших міст
від 31,10 грн
Ціни в інших містах
Валеріани настойка настоянка, 25 мл, флакон, № 1; Фітофарм
Валеріани настойка Настоянка, 25 мл, флакон, № 1 Фітофарм
В 13 аптеках
від 16,90 грн
Ціни в аптеках
Валеріани настойка настоянка, 25 мл, флакон скляний, тм а+, тм а+, № 1; Фітофарм
Валеріани настойка Настоянка, 25 мл, флакон скляний, тм а+, тм а+, № 1 Фітофарм
В 2 аптеках інших міст
від 16,50 грн
Ціни в інших містах
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Стандартизація фармацевтичної продукції
02152, .Київ,
+38 (044) 390-52-91
Знайдено: 18 препаратів
Аміаку розчин розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 40 мл, № 1; Фітофарм
Аміаку розчин Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 40 мл, № 1 Фітофарм
В 1 аптеці інших міст
від 13,10 грн
Ціни в інших містах
Аміаку розчин розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 100 мл, № 1; Фітофарм
Аміаку розчин Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 Фітофарм
В 2 аптеках
від 35,00 грн
Ціни в аптеках
Аміаку розчин розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 200 мл, № 1; Фітофарм
Аміаку розчин Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 200 мл, № 1 Фітофарм
В 2 аптеках
від 55,00 грн
Ціни в аптеках
Артеджа® ін'єкції розчин для ін'єкцій, 200 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10; Фітофарм
Артеджа® ін'єкції Розчин для ін'єкцій, 200 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10 Фітофарм
В 71 аптеці
від 690,00 грн
Ціни в аптеках
Бом-Бенге мазь, туба, 30 г, № 1; Фітофарм
Бом-Бенге Мазь, туба, 30 г, № 1 Фітофарм
В 267 аптеках
від 30,36 грн
Ціни в аптеках
Борної кислоти розчин спиртовий розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 2 %, флакон, 25 мл, № 1; Фітофарм
Борної кислоти розчин спиртовий Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 2 %, флакон, 25 мл, № 1 Фітофарм
В 11 аптеках
від 12,62 грн
Ціни в аптеках
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 10 мл, № 1; Фітофарм
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 10 мл, № 1 Фітофарм
В 2 аптеках інших міст
від 12,81 грн
Ціни в інших містах
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 15 мл, № 1; Фітофарм
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 15 мл, № 1 Фітофарм
В 85 аптеках
від 23,88 грн
Ціни в аптеках
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, № 1; Фітофарм
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 Фітофарм
В 153 аптеках
від 16,03 грн
Ціни в аптеках
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, № 1; Фітофарм
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 Фітофарм
В 4 аптеках інших міст
від 15,50 грн
Ціни в інших містах
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Фітофарм
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Фітофарм
В 10 аптеках
від 25,00 грн
Ціни в аптеках
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, тм а+, тм а+, № 1; Фітофарм
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, тм а+, тм а+, № 1 Фітофарм
В 2 аптеках
від 14,00 грн
Ціни в аптеках
Вазелін мазь, 30 г, туба, № 1; Фітофарм
Вазелін Мазь, 30 г, туба, № 1 Фітофарм
В 154 аптеках
від 27,90 грн
Ціни в аптеках
Валеріани екстракт таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 50; Фітофарм
Валеріани екстракт Таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 50 Фітофарм
В 1 аптеці
від 44,21 грн
Ціни в аптеках
Валеріани екстракт таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, №10 по 5 блістерів в пачці, №10 по 5 блістерів в пачці, № 50; Фітофарм
Валеріани екстракт Таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, №10 по 5 блістерів в пачці, №10 по 5 блістерів в пачці, № 50 Фітофарм
В 1 аптеці
від 29,33 грн
Ціни в аптеках
Валеріани екстракт таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, флакон, № 50; Фітофарм
Валеріани екстракт Таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, флакон, № 50 Фітофарм
В 2 аптеках інших міст
від 31,10 грн
Ціни в інших містах
Валеріани настойка настоянка, 25 мл, флакон, № 1; Фітофарм
Валеріани настойка Настоянка, 25 мл, флакон, № 1 Фітофарм
В 13 аптеках
від 16,90 грн
Ціни в аптеках
Валеріани настойка настоянка, 25 мл, флакон скляний, тм а+, тм а+, № 1; Фітофарм
Валеріани настойка Настоянка, 25 мл, флакон скляний, тм а+, тм а+, № 1 Фітофарм
В 2 аптеках інших міст
від 16,50 грн
Ціни в інших містах
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Стандартизація фармацевтичної продукції