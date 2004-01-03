Виробник: ФітофармПАТ "Фітофарм"
02152, .Київ,
+38 (044) 390-52-91
Аміаку розчин Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 Фітофарм
від 35,00 грн
Аміаку розчин Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 200 мл, № 1 Фітофарм
від 55,00 грн
Артеджа® ін'єкції Розчин для ін'єкцій, 200 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10 Фітофарм
від 690,00 грн
від 44,21 грн
від 31,10 грн
Валеріани настойка Настоянка, 25 мл, флакон скляний, тм а+, тм а+, № 1 Фітофарм
від 16,50 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Аміаку розчин Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 Фітофарм
від 35,00 грн
Аміаку розчин Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 200 мл, № 1 Фітофарм
від 55,00 грн
Артеджа® ін'єкції Розчин для ін'єкцій, 200 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10 Фітофарм
від 690,00 грн
від 44,21 грн
від 31,10 грн
Валеріани настойка Настоянка, 25 мл, флакон скляний, тм а+, тм а+, № 1 Фітофарм
від 16,50 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції