Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B X

Інші засоби, що застосовуються в урології

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B XІнші засоби, що застосовуються в урології
Сортування: По популярності
Уролесан®
Уролесан®
Капсули блістер в пачці №40
Корпорація Артеріум
від 332,20 грн
в 991 аптеці
Знайти в аптеках
Уролесан®
Уролесан®
Краплі оральні флакон-крапельниця 25 мл в пачці №1
Корпорація Артеріум
від 163,35 грн
в 964 аптеках
Знайти в аптеках
Катарія
Катарія
Гранули 4 г саше 5.6 г у коробці №6
Гледфарм
від 177,66 грн
в 948 аптеках
Знайти в аптеках
Канефрон® H
Канефрон® H
Краплі оральні флакон з дозуючим пристроєм 100 мл №1
Біонорика СЕ
від 183,00 грн
в 916 аптеках
Знайти в аптеках
Нефрофіт
Нефрофіт
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
від 79,12 грн
в 916 аптеках
Знайти в аптеках
Вітапрост
Вітапрост
Супозиторії ректальні контурна чарункова упаковка №10
Стада
від 567,90 грн
в 901 аптеці
Знайти в аптеках
Канефрон® H
Канефрон® H
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Біонорика СЕ
від 398,45 грн
в 813 аптеках
Знайти в аптеках
Урохолум®
Урохолум®
Капсули 50 мг блістер №60
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 288,06 грн
в 705 аптеках
Знайти в аптеках
Леспенефрил-Лубнифарм
Леспенефрил-Лубнифарм
Розчин оральний флакон 100 мл в пачці №1
Лубнифарм
від 237,33 грн
в 704 аптеках
Знайти в аптеках
Гентос®
Гентос®
Краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Перріго Україна
від 545,84 грн
в 703 аптеках
Знайти в аптеках
Уролесан®
Уролесан®
Сироп флакон 180 мл №1
Корпорація Артеріум
від 224,11 грн
в 697 аптеках
Знайти в аптеках
Уронефрон®
Уронефрон®
Краплі флакон 50 мл в пачці №1
Фармак
від 178,89 грн
в 695 аптеках
Знайти в аптеках
Тринефрон-Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я
Капсули блістер №60
Здоров'я ФК
від 166,93 грн
в 639 аптеках
Знайти в аптеках
Нефродол®
Нефродол®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
від 283,40 грн
в 632 аптеках
Знайти в аптеках
Уро-Ваксом
Уро-Ваксом
Капсули 6 мг блістер №30
ОМ Фарма
від 547,11 грн
в 619 аптеках
Знайти в аптеках
Нефрофіт
Нефрофіт
Збір пакет 100 г вкладений в пачку №1
Ейм
від 98,00 грн
в 601 аптеці
Знайти в аптеках
Гентос®
Гентос®
Краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Перріго Україна
від 257,26 грн
в 572 аптеках
Знайти в аптеках
Гентос®
Гентос®
Таблетки блістер №40
Перріго Україна
від 405,93 грн
в 570 аптеках
Знайти в аптеках
Тринефрон-Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я
Краплі оральні флакон 100 мл №1
Здоров'я ФК
від 172,71 грн
в 535 аптеках
Знайти в аптеках
Трібестан
Трібестан
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №60
Софарма
від 741,51 грн
в 528 аптеках
Знайти в аптеках
123
ГоловнаКошикОбране