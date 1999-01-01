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ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B C
Засоби, що застосовуються для розчинення сечових конкрементів
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B C
Засоби, що застосовуються для розчинення сечових конкрементів
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Уронефрон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Фармак
від
341,93
грн
в 846 аптеках
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Фітолізин®
Паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
від
314,79
грн
в 815 аптеках
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Блемарен®
Таблетки шипучі №80
esparma
від
779,59
грн
в 695 аптеках
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Цистон®
Таблетки флакон №100
Хімалая
від
273,92
грн
в 683 аптеках
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Споришу трава
Трава різано-пресована 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
23,45
грн
в 562 аптеках
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Фітоліт форте H
Капсули №60
Здоров'я ФК
від
140,02
грн
в 543 аптеках
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Фітоліт
Капсули блістер №60
Здоров'я ФК
від
93,81
грн
в 514 аптеках
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Арстифен®
Таблетки шипучі туба №80
Гледфарм
від
553,51
грн
в 422 аптеках
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Гірчака пташиного трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від
30,80
грн
в 302 аптеках
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Уро-Гран
Гранули пенал 10 г №1
НГС
від
317,00
грн
в 298 аптеках
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Споришу трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Лубнифарм
від
27,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Фітоліт
Капсули блістер №30
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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Споришу трава
Трава 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Лубнифарм
Немає в наявності
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