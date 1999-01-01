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ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B C

Засоби, що застосовуються для розчинення сечових конкрементів

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04B CЗасоби, що застосовуються для розчинення сечових конкрементів
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Уронефрон®
Уронефрон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Фармак
від 341,93 грн
в 846 аптеках
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Фітолізин®
Фітолізин®
Паста для приготування суспензії д/перорального застосування туба 100 г №1
Польфарма
від 314,79 грн
в 815 аптеках
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Блемарен®
Блемарен®
Таблетки шипучі №80
esparma
від 779,59 грн
в 695 аптеках
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Цистон®
Цистон®
Таблетки флакон №100
Хімалая
від 273,92 грн
в 683 аптеках
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Споришу трава
Споришу трава
Трава різано-пресована 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 23,45 грн
в 562 аптеках
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Фітоліт форте H
Фітоліт форте H
Капсули №60
Здоров'я ФК
від 140,02 грн
в 543 аптеках
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Фітоліт
Фітоліт
Капсули блістер №60
Здоров'я ФК
від 93,81 грн
в 514 аптеках
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Арстифен®
Арстифен®
Таблетки шипучі туба №80
Гледфарм
від 553,51 грн
в 422 аптеках
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Гірчака пташиного трава
Гірчака пташиного трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від 30,80 грн
в 302 аптеках
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Уро-Гран
Уро-Гран
Гранули пенал 10 г №1
НГС
від 317,00 грн
в 298 аптеках
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Споришу трава
Споришу трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Лубнифарм
від 27,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Фітоліт
Фітоліт
Капсули блістер №30
Здоров'я ФК
Немає в наявності
Споришу трава
Споришу трава
Трава 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Лубнифарм
Немає в наявності
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