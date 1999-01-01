Київ
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A A
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03A
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A A
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A07
Левоноргестрел та етинилестрадіол
G03A A09
Дезогестрел та етинилестрадіол
G03A A10
Гестоден та етинилестрадіол
G03A A11
Норгестимат та етинилестрадіол
G03A A12
Дроспіренон і етинилестрадіол
G03A A13
Норельгестромін і етинилестрадіол
G03A A15
Хлормадинон и етинилестрадіол
G03A A16
Дієногест та етинілестрадіол
G03A A18
Дроспіренон і естетрол
G03A A20**
Інші комбінації
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Жанін®
Таблетки, вкриті оболонкою №21
Байєр
від
335,62
грн
в 901 аптеці
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Джаз
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Байєр
від
345,62
грн
в 899 аптеках
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Ярина®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
від
340,73
грн
в 898 аптеках
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Логест®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
від
301,16
грн
в 846 аптеках
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Регулон
Таблетки, вкриті оболонкою №63
Гедеон Ріхтер
від
689,94
грн
в 825 аптеках
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Ліндинет 30
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Гедеон Ріхтер
від
441,70
грн
в 711 аптеці
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Белара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №21
Гедеон Ріхтер
від
506,70
грн
в 710 аптеках
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Регулон
Таблетки, вкриті оболонкою №21
Гедеон Ріхтер
від
370,00
грн
в 686 аптеках
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Ліндинет 20
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Гедеон Ріхтер
від
343,00
грн
в 667 аптеках
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Джаз Плюс
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Байєр
від
379,80
грн
в 662 аптеках
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Дроспіфем® 30
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
від
290,66
грн
в 566 аптеках
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Дроспіфем® 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,02 мг + 3 мг блістер №28
Мібе Україна
від
293,52
грн
в 536 аптеках
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Белара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №63
Гедеон Ріхтер
від
1149,00
грн
в 525 аптеках
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Левомін® 30
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,03 мг + 0,15 мг блістер №21
Мібе Україна
від
253,87
грн
в 497 аптеках
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Ліндинет 20
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №63
Гедеон Ріхтер
від
906,84
грн
в 496 аптеках
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Ярина® Плюс
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Байєр
від
379,00
грн
в 482 аптеках
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Деновель® 30
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,03 мг + 2 мг блістер №21
Мібе Україна
від
259,00
грн
в 464 аптеках
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Новінет
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Гедеон Ріхтер
від
298,00
грн
в 460 аптеках
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Силует®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,03 мг блістер №21
Гедеон Ріхтер
від
206,67
грн
в 447 аптеках
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Вендіол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,06 мг + 0,015 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
від
477,00
грн
в 436 аптеках
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Форма випуску
др.
пластир — ТТС
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
0.1 мг + 0.02 мг
0.02 мг + 3 мг
0.03 мг + 0.15 мг
0.03 мг + 2 мг
0.03 мг + 3 мг
0.06 мг + 0.015 мг
0.15 мг + 0.02 мг
0.15 мг + 0.03 мг
2.03 мг
3 мг + 0.02 мг
3 мг + 0.03 мг
3 мг + 14.2 мг
75 мкг
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Пакування
блістер
блістер з карт. футл.
комбі-уп.
Кількість штук в упаковці
3
21
28
63
84
168
364
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SUN
Schering-Plough Central East
Zentiva
Байер
Байєр
Ворвартс Фарма
Гедеон Ріхтер
Дермафарм АГ
Зентіва
Київський вітамінний завод
Мибе Украина
Мібе Україна
Тева Украина
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