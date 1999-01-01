Київ
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A16
Дієногест та етинілестрадіол
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03A
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A A
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A16
Дієногест та етинілестрадіол
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Жанін®
Таблетки, вкриті оболонкою №21
Байєр
від
335,62
грн
в 901 аптеці
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Деновель® 30
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,03 мг + 2 мг блістер №21
Мібе Україна
від
259,00
грн
в 464 аптеках
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Силует®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,03 мг блістер №21
Гедеон Ріхтер
від
206,67
грн
в 447 аптеках
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Жастінда
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №63
Зентіва
від
847,95
грн
в 385 аптеках
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Силует®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,03 мг блістер №63
Гедеон Ріхтер
від
761,20
грн
в 363 аптеках
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Софіті®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,03 мг + 2 мг блістер №28
Ворвартс Фарма
від
347,54
грн
в 285 аптеках
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
0.03 мг + 2 мг
2.03 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
21
28
63
Виробник
Байєр
Ворвартс Фарма
Гедеон Ріхтер
Зентіва
Мибе Украина
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