Київ
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A16

Дієногест та етинілестрадіол

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03AГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A AЕстрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A16Дієногест та етинілестрадіол
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Жанін®
Жанін®
Таблетки, вкриті оболонкою №21
Байєр
від 335,62 грн
в 901 аптеці
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Деновель® 30
Деновель® 30
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,03 мг + 2 мг блістер №21
Мібе Україна
від 259,00 грн
в 464 аптеках
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Силует®
Силует®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,03 мг блістер №21
Гедеон Ріхтер
від 206,67 грн
в 447 аптеках
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Жастінда
Жастінда
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №63
Зентіва
від 847,95 грн
в 385 аптеках
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Силует®
Силует®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,03 мг блістер №63
Гедеон Ріхтер
від 761,20 грн
в 363 аптеках
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Софіті®
Софіті®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,03 мг + 2 мг блістер №28
Ворвартс Фарма
від 347,54 грн
в 285 аптеках
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