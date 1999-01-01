Київ
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A18
Дроспіренон і естетрол
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03A
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A A
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A18
Дроспіренон і естетрол
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Дровеліс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 3 мг + 14,2 мг блістер з картонним футляром з самоклеючими календарями-стікерами №28
Гедеон Ріхтер
від
549,25
грн
в 386 аптеках
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Дровеліс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 3 мг + 14,2 мг блістер з картонним футляром з самоклеючими календарями-стікерами №84
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Дровеліс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 3 мг + 14,2 мг блістер з картонним футляром з самоклеючими календарями-стікерами №168
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Дровеліс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 3 мг + 14,2 мг блістер з картонним футляром з самоклеючими календарями-стікерами №364
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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