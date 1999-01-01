Київ
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A07

Левоноргестрел та етинилестрадіол

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03AГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A AЕстрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A07Левоноргестрел та етинилестрадіол
Сортування: По популярності
Левомін® 30
Левомін® 30
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,03 мг + 0,15 мг блістер №21
Мібе Україна
від 253,87 грн
в 497 аптеках
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Ригевідон
Ригевідон
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Гедеон Ріхтер
від 311,87 грн
в 421 аптеці
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Ригевідон
Ригевідон
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №63
Гедеон Ріхтер
від 828,59 грн
в 343 аптеках
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Леверет Міні
Леверет Міні
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,1 мг + 0,02 мг блістер №21
Зентіва
від 252,35 грн
в 222 аптеках
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Церінта
Церінта
Таблетки блістер №21
САН
від 189,89 грн
в 17 аптеках інших міст
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Ригевідон 21+7
Ригевідон 21+7
Таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №28
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Ригевідон 21+7
Ригевідон 21+7
Таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №84
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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