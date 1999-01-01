Київ
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A07
Левоноргестрел та етинилестрадіол
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03A
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A A
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A07
Левоноргестрел та етинилестрадіол
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Левомін® 30
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,03 мг + 0,15 мг блістер №21
Мібе Україна
від
253,87
грн
в 497 аптеках
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Ригевідон
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Гедеон Ріхтер
від
311,87
грн
в 421 аптеці
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Ригевідон
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №63
Гедеон Ріхтер
від
828,59
грн
в 343 аптеках
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Леверет Міні
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,1 мг + 0,02 мг блістер №21
Зентіва
від
252,35
грн
в 222 аптеках
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Церінта
Таблетки блістер №21
САН
від
189,89
грн
в 17 аптеках інших міст
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Ригевідон 21+7
Таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №28
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Ригевідон 21+7
Таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №84
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Форма випуску
др.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
0.1 мг + 0.02 мг
0.03 мг + 0.15 мг
Пакування
блістер
комбі-уп.
Кількість штук в упаковці
21
28
63
84
Виробник
Gedeon Richter
Jenapharm
SUN
Гедеон Ріхтер
Дермафарм АГ
Зентіва
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