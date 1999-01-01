Київ
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A15
Хлормадинон и етинилестрадіол
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03A
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A A
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A15
Хлормадинон и етинилестрадіол
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Мадінет®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,03 мг + 2 мг блістер №21
Мібе Україна
від
259,21
грн
в 419 аптеках
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