Київ
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A09
Дезогестрел та етинилестрадіол
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03A
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A A
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A09
Дезогестрел та етинилестрадіол
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Регулон
Таблетки, вкриті оболонкою №63
Гедеон Ріхтер
від
689,94
грн
в 825 аптеках
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Регулон
Таблетки, вкриті оболонкою №21
Гедеон Ріхтер
від
370,00
грн
в 686 аптеках
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Новінет
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Гедеон Ріхтер
від
298,00
грн
в 460 аптеках
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Новінет
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №63
Гедеон Ріхтер
від
854,21
грн
в 366 аптеках
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Дезофемін® 30
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,03 мг + 0,15 мг блістер №21
Мібе Україна
від
314,14
грн
в 324 аптеках
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Марвелон®
Таблетки блістер в саше №63
Organon Central East Gmbh
від
1316,82
грн
в 310 аптеках
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Муналі 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,15 мг + 0,02 мг блістер №21
Люпін
Немає в наявності
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Муналі 30
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,15 мг + 0,03 мг блістер №21
Люпін
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
0.03 мг + 0.15 мг
0.15 мг + 0.02 мг
0.15 мг + 0.03 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
21
63
Виробник
Lupin
Organon Central East Gmbh
Schering-Plough Central East
Гедеон Ріхтер
Мібе Україна
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