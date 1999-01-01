Київ
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A09

Дезогестрел та етинилестрадіол

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03AГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A AЕстрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A09Дезогестрел та етинилестрадіол
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Регулон
Регулон
Таблетки, вкриті оболонкою №63
Гедеон Ріхтер
від 689,94 грн
в 825 аптеках
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Регулон
Регулон
Таблетки, вкриті оболонкою №21
Гедеон Ріхтер
від 370,00 грн
в 686 аптеках
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Новінет
Новінет
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Гедеон Ріхтер
від 298,00 грн
в 460 аптеках
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Новінет
Новінет
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №63
Гедеон Ріхтер
від 854,21 грн
в 366 аптеках
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Дезофемін® 30
Дезофемін® 30
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,03 мг + 0,15 мг блістер №21
Мібе Україна
від 314,14 грн
в 324 аптеках
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Марвелон®
Марвелон®
Таблетки блістер в саше №63
Organon Central East Gmbh
від 1316,82 грн
в 310 аптеках
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Муналі 20
Муналі 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,15 мг + 0,02 мг блістер №21
Люпін
Немає в наявності
Муналі 30
Муналі 30
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,15 мг + 0,03 мг блістер №21
Люпін
Немає в наявності
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