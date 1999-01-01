Київ
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03A
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03A
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A A
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A B
Препарати, що містять гестагени і естрогени для послідовного застосування
G03A C
Гестагени
G03A D
Препарати для екстренної контрацепції
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Постинор
Таблетки 0,75 мг блістер №2
Гедеон Ріхтер
від
342,55
грн
в 917 аптеках
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Клайра
Таблетки комбі-упаковка №28
Bayer Pharmaceuticals
від
382,16
грн
в 902 аптеках
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Жанін®
Таблетки, вкриті оболонкою №21
Байєр
від
335,62
грн
в 901 аптеці
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Джаз
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Байєр
від
345,62
грн
в 899 аптеках
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Ярина®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
від
340,73
грн
в 898 аптеках
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Логест®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
від
301,16
грн
в 846 аптеках
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Регулон
Таблетки, вкриті оболонкою №63
Гедеон Ріхтер
від
689,94
грн
в 825 аптеках
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Ескапел
Таблетки 1,5 мг блістер №1
Гедеон Ріхтер
від
292,00
грн
в 810 аптеках
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Ліндинет 30
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Гедеон Ріхтер
від
441,70
грн
в 711 аптеці
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Белара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №21
Гедеон Ріхтер
від
506,70
грн
в 710 аптеках
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Аводель
Таблетки 1,5 мг блістер №1
Інтелі Генерикс Норд
від
252,69
грн
в 703 аптеках
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Регулон
Таблетки, вкриті оболонкою №21
Гедеон Ріхтер
від
370,00
грн
в 686 аптеках
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Ліндинет 20
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Гедеон Ріхтер
від
343,00
грн
в 667 аптеках
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Джаз Плюс
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Байєр
від
379,80
грн
в 662 аптеках
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Дроспіфем® 30
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
від
290,66
грн
в 566 аптеках
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Дроспіфем® 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,02 мг + 3 мг блістер №28
Мібе Україна
від
293,52
грн
в 536 аптеках
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Белара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №63
Гедеон Ріхтер
від
1149,00
грн
в 525 аптеках
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Левомін® 30
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,03 мг + 0,15 мг блістер №21
Мібе Україна
від
253,87
грн
в 497 аптеках
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Ліндинет 20
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №63
Гедеон Ріхтер
від
906,84
грн
в 496 аптеках
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Ярина® Плюс
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Байєр
від
379,00
грн
в 482 аптеках
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Форма випуску
др.
пластир — ТТС
сусп. д/ін.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл., дисперг. в рот. порожн.
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Дозування
0.1 мг + 0.02 мг
0.02 мг + 3 мг
0.03 мг + 0.15 мг
0.03 мг + 2 мг
0.03 мг + 3 мг
0.5 мг
0.06 мг + 0.015 мг
0.15 мг + 0.02 мг
0.15 мг + 0.03 мг
0.75 мг
0.075 мг
1.5 мг
2.03 мг
3 мг + 0.02 мг
3 мг + 0.03 мг
3 мг + 14.2 мг
30 мг
75 мкг
150 мг
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Пакування
блістер
блістер з карт. футл.
комбі-уп.
фл. 1 мл
шприц 1 мл
Кількість штук в упаковці
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21
28
63
84
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Байер
Байєр
Ворвартс Фарма
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Зентіва
Київський вітамінний завод
Мибе Украина
Мібе Україна
Пфайзер Інк.
САН
Сандоз
Тева Украина
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