Київ
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03A

ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03AГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
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Постинор
Постинор
Таблетки 0,75 мг блістер №2
Гедеон Ріхтер
від 342,55 грн
в 917 аптеках
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Клайра
Клайра
Таблетки комбі-упаковка №28
Bayer Pharmaceuticals
від 382,16 грн
в 902 аптеках
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Жанін®
Жанін®
Таблетки, вкриті оболонкою №21
Байєр
від 335,62 грн
в 901 аптеці
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Джаз
Джаз
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Байєр
від 345,62 грн
в 899 аптеках
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Ярина®
Ярина®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
від 340,73 грн
в 898 аптеках
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Логест®
Логест®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
від 301,16 грн
в 846 аптеках
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Регулон
Регулон
Таблетки, вкриті оболонкою №63
Гедеон Ріхтер
від 689,94 грн
в 825 аптеках
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Ескапел
Ескапел
Таблетки 1,5 мг блістер №1
Гедеон Ріхтер
від 292,00 грн
в 810 аптеках
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Ліндинет 30
Ліндинет 30
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Гедеон Ріхтер
від 441,70 грн
в 711 аптеці
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Белара®
Белара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №21
Гедеон Ріхтер
від 506,70 грн
в 710 аптеках
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Аводель
Аводель
Таблетки 1,5 мг блістер №1
Інтелі Генерикс Норд
від 252,69 грн
в 703 аптеках
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Регулон
Регулон
Таблетки, вкриті оболонкою №21
Гедеон Ріхтер
від 370,00 грн
в 686 аптеках
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Ліндинет 20
Ліндинет 20
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Гедеон Ріхтер
від 343,00 грн
в 667 аптеках
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Джаз Плюс
Джаз Плюс
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Байєр
від 379,80 грн
в 662 аптеках
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Дроспіфем® 30
Дроспіфем® 30
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
від 290,66 грн
в 566 аптеках
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Дроспіфем® 20
Дроспіфем® 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,02 мг + 3 мг блістер №28
Мібе Україна
від 293,52 грн
в 536 аптеках
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Белара®
Белара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №63
Гедеон Ріхтер
від 1149,00 грн
в 525 аптеках
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Левомін® 30
Левомін® 30
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,03 мг + 0,15 мг блістер №21
Мібе Україна
від 253,87 грн
в 497 аптеках
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Ліндинет 20
Ліндинет 20
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №63
Гедеон Ріхтер
від 906,84 грн
в 496 аптеках
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Ярина® Плюс
Ярина® Плюс
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Байєр
від 379,00 грн
в 482 аптеках
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