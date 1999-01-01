Київ
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03A
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03B
АНДРОГЕНИ
G03C
ЕСТРОГЕНИ
G03D
ГЕСТАГЕНИ
G03F
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ГЕСТАГЕНИ ТА ЕСТРОГЕНИ
G03G
ГОНАДОТРОПІНИ ТА ІНШІ СТИМУЛЯТОРИ ОВУЛЯЦІЇ
G03H
АНТИАНДРОГЕНИ
G03X
ІНШІ СТАТЕВІ ГОРМОНИ ТА ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАТЕВУ СФЕРУ
Сортування:
По популярності
Фільтр
Мастодинон®
Таблетки блістер №60
Біонорика СЕ
від
488,43
грн
в 929 аптеках
Знайти в аптеках
Постинор
Таблетки 0,75 мг блістер №2
Гедеон Ріхтер
від
342,55
грн
в 917 аптеках
Знайти в аптеках
Циклодинон®
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Біонорика СЕ
від
532,52
грн
в 913 аптеках
Знайти в аптеках
Дуфастон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
від
646,68
грн
в 908 аптеках
Знайти в аптеках
Клайра
Таблетки комбі-упаковка №28
Bayer Pharmaceuticals
від
382,16
грн
в 902 аптеках
Знайти в аптеках
Жанін®
Таблетки, вкриті оболонкою №21
Байєр
від
335,62
грн
в 901 аптеці
Знайти в аптеках
Джаз
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Байєр
від
345,62
грн
в 899 аптеках
Знайти в аптеках
Ярина®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
від
340,73
грн
в 898 аптеках
Знайти в аптеках
Утрожестан®
Капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
від
603,16
грн
в 884 аптеках
Знайти в аптеках
Фемостон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою комбі-упаковка 2 мг+2 мг/10 мг №28
Абботт Хелскеа Продактс
від
623,98
грн
в 877 аптеках
Знайти в аптеках
Дуфастон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
від
538,05
грн
в 870 аптеках
Знайти в аптеках
Фемостон® Конті
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 1 мг/5 мг №28
Абботт Хелскеа Продактс
від
629,08
грн
в 862 аптеках
Знайти в аптеках
Діане-35
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
від
361,46
грн
в 861 аптеці
Знайти в аптеках
Логест®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
від
301,16
грн
в 846 аптеках
Знайти в аптеках
Регулон
Таблетки, вкриті оболонкою №63
Гедеон Ріхтер
від
689,94
грн
в 825 аптеках
Знайти в аптеках
Фемостон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою комбі-упаковка 1 мг+1 мг/10 мг №28
Абботт Хелскеа Продактс
від
638,02
грн
в 818 аптеках
Знайти в аптеках
Дивігель
Гель 0,1 % пакетик 1 г №28
Оріон Корпорейшн
від
637,30
грн
в 813 аптеках
Знайти в аптеках
Ескапел
Таблетки 1,5 мг блістер №1
Гедеон Ріхтер
від
292,00
грн
в 810 аптеках
Знайти в аптеках
Мастодинон®
Краплі оральні флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
від
684,16
грн
в 799 аптеках
Знайти в аптеках
Фемостон® Конті Міні
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 2,5 мг/0,5 мг №28
Абботт Хелскеа Продактс
від
624,80
грн
в 785 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
3
4
5
...
15
Форма випуску
гель
гель вагінал.
гель д/місц. застос.
др.
капс.
капс. вагінал. м'які
капс. м'які
крап. орал.
крем піхв.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пластир трансдерм.
пластир — ТТС
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. та розч. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
р-н д/ін. в етилолеаті
р-н олійн. д/ін.
спрей трансдермальний
суп. вагінал.
сусп. д/ін.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. вагінал.
табл. сублінгв.
табл., дисперг. в рот. порожн.
Показати всі
Дозування
0.1 %
0.1 мг + 0.02 мг
0.2 г
0.02 мг + 3 мг
0.03 мг + 0.15 мг
0.03 мг + 2 мг
0.03 мг + 3 мг
0.5 мг
0.6 мг/г
0.06 мг + 0.015 мг
0.15 мг + 0.02 мг
0.15 мг + 0.03 мг
0.75 мг
0.075 мг
1 %
1 мг + 2 мг
1.5 мг
1.53 мг/доза
2 мг
2 мг + 0.15 мг
2 мг + 1 мг
2.03 мг
2.5 %
2.5 мг
3 мг + 0.02 мг
3 мг + 0.03 мг
3 мг + 14.2 мг
5 %
5 мг
8 %
10 мг
10 мг/1 г
10 мг/г
12 мкг/0,36 мл
12.5 %
16.2 мг/г
25 мг
30 мг
36 мкг/1,08 мл
45 мг
50 мг
50 мкг/г
50 мкг/доба
72 мкг/2,16 мл
75 МО
75 мкг
100 мг
100 мг/мл
150 МО
150 МО + 75 МО
150 мг
150 мкг/0,5 мл
200 мг
225 МО
250 мг/мл
300 МО
300 МО/0,36 мл
300 мг
450 МО
600 МО
600 МО/0,72 мл
900 МО
1200 МО
1500 МО
5000 МО
6500 МО
+
Показати всі
Пакування
амп.
амп. 1 мл
амп. 1.1 мл
амп. 3 мл
аплікатор однодозовий
блістер
блістер з карт. футл.
картридж 0.42 мл
картридж 0.78 мл
картридж 3 мл
картридж, вміщ. в ручку д/введ 0.5 мл
картридж, вміщ. в ручку д/введ 0.25 мл
картридж, вміщ. в ручку д/введ 0.75 мл
картридж, вміщ. в ручку д/введ 0.125 мл
картридж, вміщ. в ручку д/введ 0.375 мл
картридж, вміщ. в ручку д/введ 1.5 мл
комбі-уп.
контейнер
пакетик
пакетик 0.5 г
пакетик 1 г
туба 10 г
туба 15 г
туба 40 г
туба 80 г
фл.
фл. 1 мл
фл. 4 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. з доз. пристр. 80 г
фл. з доз. пристр. 88 г
фл. скляний 6.5 мл
фл.-крапельн. 20 мл
фл.-крапельн. 50 мл
шприц 0.5 мл
шприц 1 мл
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
2
3
5
6
10
12
14
15
20
21
24
28
30
36
40
48
50
56
60
63
84
100
168
364
Показати всі
Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Abbott Healthcare Products
Alvogen Malta Operations
Ares Trading
Aspen Pharma Trading Ltd.
Bayer Pharma
Besins Healthcare
Bharat Serums & Vaccines
Bionorica SE
China Resources Zizhu Pharmaceutical Co. Ltd
Dermapharm AG
Egis
Exeltis Healthcare
Ferring International Center
Ferring Pharmaceuticals LTD
Gedeon Richter
IBSA
Italfarmaco
Jenapharm
Johnson & Johnson
Lupin
MSD
Naari
Novartis
Organon Central East Gmbh
Pekana Naturheilmittel
SUN
Sandoz
Schering-Plough Central East
Stada
Zentiva
esparma
ІБСА
Інтелі Генерикс Норд
Абботт Хелскеа Продактс
Арес Трейдінг
Байер
Байєр
Байєр Фарма
Безен Хелскеа
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Біонорика СЕ
Ворвартс Фарма
Гедеон Ріхтер
Гербаполь
Дермафарм АГ
Зентіва
Київський вітамінний завод
М.Біотек Лтд.
Мерк Сероно Інтернешнл
Мибе Украина
Мібе Україна
Містрал Кепітал Менеджмент
Нижфарм
Оріон Корпорейшн
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Пфайзер Інк.
САН
Сандоз
Стада
Тева Украина
ФЗ Біофарма
Фармак
Фармзавод Ельфа А.Т.
Фармліга
Ферринг
Феррінг Інтернешнл Сентер
Хеель
Червона зірка
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню