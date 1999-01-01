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ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03

ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
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Мастодинон®
Мастодинон®
Таблетки блістер №60
Біонорика СЕ
від 488,43 грн
в 929 аптеках
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Постинор
Постинор
Таблетки 0,75 мг блістер №2
Гедеон Ріхтер
від 342,55 грн
в 917 аптеках
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Циклодинон®
Циклодинон®
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Біонорика СЕ
від 532,52 грн
в 913 аптеках
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Дуфастон®
Дуфастон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
від 646,68 грн
в 908 аптеках
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Клайра
Клайра
Таблетки комбі-упаковка №28
Bayer Pharmaceuticals
від 382,16 грн
в 902 аптеках
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Жанін®
Жанін®
Таблетки, вкриті оболонкою №21
Байєр
від 335,62 грн
в 901 аптеці
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Джаз
Джаз
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Байєр
від 345,62 грн
в 899 аптеках
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Ярина®
Ярина®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
від 340,73 грн
в 898 аптеках
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Утрожестан®
Утрожестан®
Капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
від 603,16 грн
в 884 аптеках
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Фемостон®
Фемостон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою комбі-упаковка 2 мг+2 мг/10 мг №28
Абботт Хелскеа Продактс
від 623,98 грн
в 877 аптеках
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Дуфастон®
Дуфастон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
від 538,05 грн
в 870 аптеках
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Фемостон® Конті
Фемостон® Конті
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 1 мг/5 мг №28
Абботт Хелскеа Продактс
від 629,08 грн
в 862 аптеках
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Діане-35
Діане-35
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
від 361,46 грн
в 861 аптеці
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Логест®
Логест®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
від 301,16 грн
в 846 аптеках
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Регулон
Регулон
Таблетки, вкриті оболонкою №63
Гедеон Ріхтер
від 689,94 грн
в 825 аптеках
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Фемостон®
Фемостон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою комбі-упаковка 1 мг+1 мг/10 мг №28
Абботт Хелскеа Продактс
від 638,02 грн
в 818 аптеках
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Дивігель
Дивігель
Гель 0,1 % пакетик 1 г №28
Оріон Корпорейшн
від 637,30 грн
в 813 аптеках
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Ескапел
Ескапел
Таблетки 1,5 мг блістер №1
Гедеон Ріхтер
від 292,00 грн
в 810 аптеках
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Мастодинон®
Мастодинон®
Краплі оральні флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
від 684,16 грн
в 799 аптеках
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Фемостон® Конті Міні
Фемостон® Конті Міні
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 2,5 мг/0,5 мг №28
Абботт Хелскеа Продактс
від 624,80 грн
в 785 аптеках
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