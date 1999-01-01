Київ
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A12

Дроспіренон і етинилестрадіол

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03AГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A AЕстрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A12Дроспіренон і етинилестрадіол
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Джаз
Джаз
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Байєр
від 345,62 грн
в 899 аптеках
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Ярина®
Ярина®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
від 340,73 грн
в 898 аптеках
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Джаз Плюс
Джаз Плюс
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Байєр
від 379,80 грн
в 662 аптеках
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Дроспіфем® 30
Дроспіфем® 30
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
від 290,66 грн
в 566 аптеках
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Дроспіфем® 20
Дроспіфем® 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,02 мг + 3 мг блістер №28
Мібе Україна
від 293,52 грн
в 536 аптеках
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Ярина® Плюс
Ярина® Плюс
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Байєр
від 379,00 грн
в 482 аптеках
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Меріжен®
Меріжен®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 3 мг + 0,03 мг блістер №21
Київський вітамінний завод
від 257,67 грн
в 431 аптеці
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Міланда
Міланда
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 3 мг + 0,03 мг блістер №21
Зентіва
від 290,00 грн
в 427 аптеках
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Жозегуд®
Жозегуд®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 3 мг + 0,02 мг блістер №28
Київський вітамінний завод
від 262,00 грн
в 423 аптеках
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Діфенда
Діфенда
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,02 мг + 3 мг блістер (24+4) №28
Зентіва
від 290,33 грн
в 379 аптеках
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Відора
Відора
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 3 мг + 0,03 мг блістер №84
Зентіва
від 843,24 грн
в 354 аптеках
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Відора Мікро
Відора Мікро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 3 мг + 0,02 мг блістер №84
Зентіва
від 759,14 грн
в 323 аптеках
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Лібератті®
Лібератті®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,02 мг + 3 мг блістер №28
Ворвартс Фарма
від 353,07 грн
в 293 аптеках
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Фемінаті®
Фемінаті®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,03 мг + 3 мг блістер №28
Ворвартс Фарма
від 354,98 грн
в 290 аптеках
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Дарілія
Дарілія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер + футляр для зберігання №28
Гедеон Ріхтер
від 245,60 грн
в 23 аптеках
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Мідіана
Мідіана
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №63
Гедеон Ріхтер
від 932,10 грн
в 7 аптеках
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Дарілія
Дарілія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер + футляр для зберігання №84
Гедеон Ріхтер
від 475,58 грн
в 6 аптеках
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Мідіана
Мідіана
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №21
Гедеон Ріхтер
від 390,00 грн
в 5 аптеках
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Ізнель 30
Ізнель 30
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 3 мг + 0,03 мг блістер №21
Люпін
Немає в наявності
12
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