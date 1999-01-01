Київ
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A12
Дроспіренон і етинилестрадіол
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03A
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A A
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A12
Дроспіренон і етинилестрадіол
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Джаз
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Байєр
від
345,62
грн
в 899 аптеках
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Ярина®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
від
340,73
грн
в 898 аптеках
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Джаз Плюс
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Байєр
від
379,80
грн
в 662 аптеках
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Дроспіфем® 30
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
від
290,66
грн
в 566 аптеках
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Дроспіфем® 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,02 мг + 3 мг блістер №28
Мібе Україна
від
293,52
грн
в 536 аптеках
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Ярина® Плюс
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Байєр
від
379,00
грн
в 482 аптеках
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Меріжен®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 3 мг + 0,03 мг блістер №21
Київський вітамінний завод
від
257,67
грн
в 431 аптеці
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Міланда
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 3 мг + 0,03 мг блістер №21
Зентіва
від
290,00
грн
в 427 аптеках
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Жозегуд®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 3 мг + 0,02 мг блістер №28
Київський вітамінний завод
від
262,00
грн
в 423 аптеках
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Діфенда
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,02 мг + 3 мг блістер (24+4) №28
Зентіва
від
290,33
грн
в 379 аптеках
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Відора
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 3 мг + 0,03 мг блістер №84
Зентіва
від
843,24
грн
в 354 аптеках
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Відора Мікро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 3 мг + 0,02 мг блістер №84
Зентіва
від
759,14
грн
в 323 аптеках
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Лібератті®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,02 мг + 3 мг блістер №28
Ворвартс Фарма
від
353,07
грн
в 293 аптеках
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Фемінаті®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,03 мг + 3 мг блістер №28
Ворвартс Фарма
від
354,98
грн
в 290 аптеках
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Дарілія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер + футляр для зберігання №28
Гедеон Ріхтер
від
245,60
грн
в 23 аптеках
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Мідіана
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №63
Гедеон Ріхтер
від
932,10
грн
в 7 аптеках
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Дарілія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер + футляр для зберігання №84
Гедеон Ріхтер
від
475,58
грн
в 6 аптеках
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Мідіана
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №21
Гедеон Ріхтер
від
390,00
грн
в 5 аптеках
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Ізнель 30
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 3 мг + 0,03 мг блістер №21
Люпін
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
0.02 мг + 3 мг
0.03 мг + 3 мг
3 мг + 0.02 мг
3 мг + 0.03 мг
Кількість штук в упаковці
21
28
63
84
Виробник
Dermapharm AG
Lupin
Zentiva
Байер
Байєр
Ворвартс Фарма
Гедеон Ріхтер
Зентіва
Київський вітамінний завод
Мибе Украина
Тева Украина
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