Київ
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A11

Норгестимат та етинилестрадіол

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03AГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A AЕстрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A11Норгестимат та етинилестрадіол
Сортування: По популярності
Сілест
Сілест
Таблетки №21
Джонсон енд Джонсон
Немає в наявності
Сілест
Сілест
Таблетки №63
Джонсон енд Джонсон
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране