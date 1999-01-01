Київ
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A10

Гестоден та етинилестрадіол

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03AГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A AЕстрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A10Гестоден та етинилестрадіол
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Логест®
Логест®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
від 301,16 грн
в 846 аптеках
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Ліндинет 30
Ліндинет 30
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Гедеон Ріхтер
від 441,70 грн
в 711 аптеці
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Ліндинет 20
Ліндинет 20
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Гедеон Ріхтер
від 343,00 грн
в 667 аптеках
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Ліндинет 20
Ліндинет 20
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №63
Гедеон Ріхтер
від 906,84 грн
в 496 аптеках
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Вендіол
Вендіол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,06 мг + 0,015 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
від 477,00 грн
в 436 аптеках
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Пасодобль®
Пасодобль®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мкг блістер №28
Сандоз Україна
Немає в наявності
Пасодобль®
Пасодобль®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мкг блістер №84
Сандоз Україна
Немає в наявності
Фемоден®
Фемоден®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр Фарма
Немає в наявності
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