Київ
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A10
Гестоден та етинилестрадіол
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03A
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A A
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A10
Гестоден та етинилестрадіол
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Логест®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
від
301,16
грн
в 846 аптеках
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Ліндинет 30
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Гедеон Ріхтер
від
441,70
грн
в 711 аптеці
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Ліндинет 20
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Гедеон Ріхтер
від
343,00
грн
в 667 аптеках
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Ліндинет 20
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №63
Гедеон Ріхтер
від
906,84
грн
в 496 аптеках
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Вендіол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,06 мг + 0,015 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
від
477,00
грн
в 436 аптеках
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Пасодобль®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мкг блістер №28
Сандоз Україна
Немає в наявності
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Пасодобль®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мкг блістер №84
Сандоз Україна
Немає в наявності
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Фемоден®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр Фарма
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
0.06 мг + 0.015 мг
75 мкг
Кількість штук в упаковці
21
28
63
84
Виробник
Bayer Pharma
Novartis
Байер
Гедеон Ріхтер
Тева Украина
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