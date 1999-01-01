Київ
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A20**

Інші комбінації

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03AГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A AЕстрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A20**Інші комбінації
Сортування: По популярності
Белара®
Белара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №21
Гедеон Ріхтер
від 506,70 грн
в 710 аптеках
Знайти в аптеках
Белара®
Белара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №63
Гедеон Ріхтер
від 1149,00 грн
в 525 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране