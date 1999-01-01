Київ
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A20**
Інші комбінації
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03A
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A A
Естрогени і гестагени у фіксованих комбінаціях
G03A A20**
Інші комбінації
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Белара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №21
Гедеон Ріхтер
від
506,70
грн
в 710 аптеках
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Белара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №63
Гедеон Ріхтер
від
1149,00
грн
в 525 аптеках
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