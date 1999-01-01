Київ
КАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C A
Біофлавоноїди
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C05
АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05C
КАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C A
Біофлавоноїди
C05C A01
Рутозид
C05C A03
Діосмін
C05C A04
Троксерутин
C05C A05
Гідросмін
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C05C A54
Троксерутин, комбінації
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Детралекс® 1000 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №30
Серв'є
від
470,88
грн
в 993 аптеках
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Детралекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Серв'є
від
493,04
грн
в 979 аптеках
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Троксевазин®
Гель 2 % туба 40 г №1
Тева Україна
від
149,44
грн
в 979 аптеках
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Троксевазин®
Гель 2 % туба 100 г №1
Тева Україна
від
343,96
грн
в 933 аптеках
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Нормовен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 450 мг + 50 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від
342,59
грн
в 933 аптеках
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Троксевазин®
Капсули 300 мг блістер №50
Тева Україна
від
279,40
грн
в 925 аптеках
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Нормовен 1000
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
266,34
грн
в 919 аптеках
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Флебодіа 600 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від
496,36
грн
в 915 аптеках
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Індовазин-Тева
Гель туба 45 г №1
Teva
від
160,90
грн
в 861 аптеці
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Детралекс® 1000 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №18
Серв'є
від
301,20
грн
в 857 аптеках
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Нормовен 1000
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від
663,08
грн
в 808 аптеках
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Гінкор Форт
Капсули №30
Бофур Іпсен Індустрі
від
407,21
грн
в 779 аптеках
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Аскорутин
Таблетки блістер №50
Київський вітамінний завод
від
45,49
грн
в 774 аптеках
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Карбарутин
Розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №10
Уорлд Медицин
від
701,00
грн
в 764 аптеках
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Веносміл
Капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
від
515,52
грн
в 731 аптеці
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Авеню®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №50
Фармак
від
287,00
грн
в 664 аптеках
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Флебавен® 1000
Таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
від
357,03
грн
в 653 аптеках
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Аскорутин
Таблетки блістер №50
Технолог
від
38,29
грн
в 635 аптеках
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Діофлан®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
від
311,16
грн
в 619 аптеках
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Нормовен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 450 мг + 50 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
174,87
грн
в 591 аптеці
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Виробник
Faes Farma S.A.
KRKA d.d. Novo Mesto
Lab. Innotech International
Novartis Consumer Health SA
UCB Pharma
Бофур Іпсен Індустрі
Віола
Дарниця ФФ
Київський вітамінний завод
Корпорация Артериум
Корпорація Артеріум
Монфарм
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Серв'є
Софарма
ТОВ "Тернофарм"
Тева Украина
Тева Україна
Технолог
Уорлд Медицин
Фармак
Фітофарм
Червона зірка
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