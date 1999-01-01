Київ
Біофлавоноїди
C05C A51

Рутозид, комбінації

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C05АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05CКАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C AБіофлавоноїди
C05C A51Рутозид, комбінації
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Аскорутин
Аскорутин
Таблетки блістер №50
Київський вітамінний завод
від 45,49 грн
в 774 аптеках
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Аскорутин
Аскорутин
Таблетки блістер №50
Технолог
від 38,29 грн
в 635 аптеках
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Аскорутин
Аскорутин
Таблетки блістер №100
від 71,61 грн
в 15 аптеках
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Аскорутин
Аскорутин
Таблетки блістер №10
Монфарм
від 10,00 грн
в 1 аптеці
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Аскорутин
Аскорутин
Таблетки блістер №50
від 28,86 грн
в 1 аптеці
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Аскорутин
Аскорутин
Таблетки блістер №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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