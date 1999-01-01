Київ
Біофлавоноїди
C05C A51
Рутозид, комбінації
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C05
АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05C
КАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C A
Біофлавоноїди
C05C A51
Рутозид, комбінації
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Аскорутин
Таблетки блістер №50
Київський вітамінний завод
від
45,49
грн
в 774 аптеках
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Аскорутин
Таблетки блістер №50
Технолог
від
38,29
грн
в 635 аптеках
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Аскорутин
Таблетки блістер №100
від
71,61
грн
в 15 аптеках
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Аскорутин
Таблетки блістер №10
Монфарм
від
10,00
грн
в 1 аптеці
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Аскорутин
Таблетки блістер №50
від
28,86
грн
в 1 аптеці
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Аскорутин
Таблетки блістер №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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Виробник
Київський вітамінний завод
Монфарм
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