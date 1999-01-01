Київ
Біофлавоноїди
C05C A53
Діосмін, комбінації
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C05
АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05C
КАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C A
Біофлавоноїди
C05C A53
Діосмін, комбінації
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Детралекс® 1000 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №30
Серв'є
від
470,88
грн
в 993 аптеках
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Детралекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Серв'є
від
493,04
грн
в 979 аптеках
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Нормовен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 450 мг + 50 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від
342,59
грн
в 933 аптеках
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Нормовен 1000
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
266,34
грн
в 919 аптеках
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Детралекс® 1000 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №18
Серв'є
від
301,20
грн
в 857 аптеках
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Нормовен 1000
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від
663,08
грн
в 808 аптеках
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Авеню®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №50
Фармак
від
287,00
грн
в 664 аптеках
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Діофлан®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
від
311,16
грн
в 619 аптеках
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Нормовен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 450 мг + 50 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
174,87
грн
в 591 аптеці
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Венорм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер тм baum pharm №60
Тернофарм
від
350,00
грн
в 149 аптеках
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Веносмін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Фітофарм
від
306,17
грн
в 7 аптеках інших міст
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Венорм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Тернофарм
від
347,40
грн
в 3 аптеках
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Веносмін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Фітофарм
від
257,47
грн
в 2 аптеках інших міст
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Авеню®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Фармак
Немає в наявності
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Венорм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Тернофарм
Немає в наявності
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Дозування
450 мг + 50 мг
500 мг
1000 мг
Кількість штук в упаковці
18
30
50
60
Виробник
Київський вітамінний завод
Корпорация Артериум
Серв'є
ТОВ "Тернофарм"
Фармак
Фітофарм
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