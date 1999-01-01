Київ
Біофлавоноїди
C05C A53

Діосмін, комбінації

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C05АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05CКАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C AБіофлавоноїди
C05C A53Діосмін, комбінації
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Детралекс® 1000 мг
Детралекс® 1000 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №30
Серв'є
від 470,88 грн
в 993 аптеках
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Детралекс®
Детралекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Серв'є
від 493,04 грн
в 979 аптеках
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Нормовен
Нормовен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 450 мг + 50 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від 342,59 грн
в 933 аптеках
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Нормовен 1000
Нормовен 1000
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 266,34 грн
в 919 аптеках
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Детралекс® 1000 мг
Детралекс® 1000 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №18
Серв'є
від 301,20 грн
в 857 аптеках
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Нормовен 1000
Нормовен 1000
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від 663,08 грн
в 808 аптеках
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Авеню®
Авеню®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №50
Фармак
від 287,00 грн
в 664 аптеках
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Діофлан®
Діофлан®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
від 311,16 грн
в 619 аптеках
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Нормовен
Нормовен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 450 мг + 50 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 174,87 грн
в 591 аптеці
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Венорм
Венорм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер тм baum pharm №60
Тернофарм
від 350,00 грн
в 149 аптеках
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Веносмін®
Веносмін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Фітофарм
від 306,17 грн
в 7 аптеках інших міст
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Венорм
Венорм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Тернофарм
від 347,40 грн
в 3 аптеках
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Веносмін®
Веносмін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Фітофарм
від 257,47 грн
в 2 аптеках інших міст
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Авеню®
Авеню®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Фармак
Немає в наявності
Венорм
Венорм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Тернофарм
Немає в наявності
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