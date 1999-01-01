Київ
Біофлавоноїди
C05C A03

Діосмін

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C05АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05CКАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C AБіофлавоноїди
C05C A03Діосмін
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Флебодіа 600 мг
Флебодіа 600 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 496,36 грн
в 915 аптеках
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Флебавен® 1000
Флебавен® 1000
Таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
від 357,03 грн
в 653 аптеках
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Флебавен® 500
Флебавен® 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
від 306,72 грн
в 466 аптеках
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Вазокет®
Вазокет®
Таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
від 365,46 грн
в 190 аптеках
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