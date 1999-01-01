Київ
Біофлавоноїди
C05C A03
Діосмін
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C05
АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05C
КАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C A
Біофлавоноїди
C05C A03
Діосмін
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Флебодіа 600 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від
496,36
грн
в 915 аптеках
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Флебавен® 1000
Таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
від
357,03
грн
в 653 аптеках
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Флебавен® 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
від
306,72
грн
в 466 аптеках
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Вазокет®
Таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
від
365,46
грн
в 190 аптеках
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Форма випуску
табл.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
500 мг
600 мг
1000 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
30
60
Виробник
KRKA d.d. Novo Mesto
Lab. Innotech International
UCB Pharma
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