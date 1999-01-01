Київ
Біофлавоноїди
C05C A04
Троксерутин
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C05
АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05C
КАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C A
Біофлавоноїди
C05C A04
Троксерутин
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Троксевазин®
Гель 2 % туба 40 г №1
Тева Україна
від
149,44
грн
в 979 аптеках
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Троксевазин®
Гель 2 % туба 100 г №1
Тева Україна
від
343,96
грн
в 933 аптеках
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Троксевазин®
Капсули 300 мг блістер №50
Тева Україна
від
279,40
грн
в 925 аптеках
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Троксерутин-Дарниця
Гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
від
117,89
грн
в 569 аптеках
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Флеботон
Гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
від
111,86
грн
в 564 аптеках
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Троксегель®
Гель 2 % туба 40 г №1
Київмедпрепарат
від
89,22
грн
в 449 аптеках
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Флеботон
Капсули тверді 300 мг №50
Софарма
від
225,05
грн
в 434 аптеках
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Венорутинол
Капсули 300 мг блістер №20
Борщагівський ХФЗ
від
85,54
грн
в 348 аптеках
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Троксерутин
Гель 20 мг/г туба 35 г в пачці №1
Червона зірка
від
83,58
грн
в 340 аптеках
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Троксерутин
Гель 2 % туба 40 г в пачці №1
Тернофарм
від
82,00
грн
в 170 аптеках
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Венорутинол
Гель 2 % туба 40 г №1
Борщагівський ХФЗ
від
84,95
грн
в 119 аптеках
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Троксерутин
Капсули 300 мг блістер №60
Червона зірка
Немає в наявності
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Троксевазин®
Капсули 300 мг блістер №100
Тева Україна
Немає в наявності
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Троксевазин®
Гель 2 % туба 20 г №1
Тева Україна
Немає в наявності
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Форма випуску
гель
капс.
капс. тверд.
Дозування
2 %
20 мг/г
300 мг
Пакування
блістер
туба 20 г
туба 30 г
туба 35 г
туба 40 г
туба 100 г
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60
100
Виробник
Дарниця ФФ
Корпорація Артеріум
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Софарма
ТОВ "Тернофарм"
Тева Україна
Червона зірка
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