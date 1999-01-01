Київ
Біофлавоноїди
C05C A04

Троксерутин

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C05АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05CКАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C AБіофлавоноїди
C05C A04Троксерутин
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Троксевазин®
Троксевазин®
Гель 2 % туба 40 г №1
Тева Україна
від 149,44 грн
в 979 аптеках
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Троксевазин®
Троксевазин®
Гель 2 % туба 100 г №1
Тева Україна
від 343,96 грн
в 933 аптеках
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Троксевазин®
Троксевазин®
Капсули 300 мг блістер №50
Тева Україна
від 279,40 грн
в 925 аптеках
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Троксерутин-Дарниця
Троксерутин-Дарниця
Гель 20 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
від 117,89 грн
в 569 аптеках
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Флеботон
Флеботон
Гель 2 % туба 40 г №1
Софарма
від 111,86 грн
в 564 аптеках
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Троксегель®
Троксегель®
Гель 2 % туба 40 г №1
Київмедпрепарат
від 89,22 грн
в 449 аптеках
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Флеботон
Флеботон
Капсули тверді 300 мг №50
Софарма
від 225,05 грн
в 434 аптеках
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Венорутинол
Венорутинол
Капсули 300 мг блістер №20
Борщагівський ХФЗ
від 85,54 грн
в 348 аптеках
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Троксерутин
Троксерутин
Гель 20 мг/г туба 35 г в пачці №1
Червона зірка
від 83,58 грн
в 340 аптеках
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Троксерутин
Троксерутин
Гель 2 % туба 40 г в пачці №1
Тернофарм
від 82,00 грн
в 170 аптеках
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Венорутинол
Венорутинол
Гель 2 % туба 40 г №1
Борщагівський ХФЗ
від 84,95 грн
в 119 аптеках
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Троксерутин
Троксерутин
Капсули 300 мг блістер №60
Червона зірка
Немає в наявності
Троксевазин®
Троксевазин®
Капсули 300 мг блістер №100
Тева Україна
Немає в наявності
Троксевазин®
Троксевазин®
Гель 2 % туба 20 г №1
Тева Україна
Немає в наявності
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