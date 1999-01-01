Київ
Біофлавоноїди
C05C A54

Троксерутин, комбінації

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C05АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05CКАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C AБіофлавоноїди
C05C A54Троксерутин, комбінації
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Індовазин-Тева
Індовазин-Тева
Гель туба 45 г №1
Teva
від 160,90 грн
в 861 аптеці
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Гінкор Форт
Гінкор Форт
Капсули №30
Бофур Іпсен Індустрі
від 407,21 грн
в 779 аптеках
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Карбарутин
Карбарутин
Розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №10
Уорлд Медицин
від 701,00 грн
в 764 аптеках
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Троксевенол
Троксевенол
Гель туба 40 г №1
Віола
від 77,75 грн
в 433 аптеках
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Індовенол
Індовенол
Гель туба 40 г в пачці №1
Борщагівський ХФЗ
від 63,49 грн
в 132 аптеках
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Троксевенол
Троксевенол
Гель туба 40 г тм dr. bauer №1
Віола
від 125,20 грн
в 6 аптеках
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Троксевенол
Троксевенол
Гель туба 40 г тм expert pharma №1
Віола
від 43,00 грн
в 5 аптеках
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Троксевенол
Троксевенол
Гель туба, в пачці 40 г тм arbor vitae №1
Віола
від 60,74 грн
в 1 аптеці
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Троксевенол
Троксевенол
Гель туба 40 г тм tabula vita №1
Віола
Немає в наявності
Троксевенол
Троксевенол
Гель туба 40 г тм а+ №1
Віола
Немає в наявності
Троксевенол
Троксевенол
Гель туба, в пачці 40 г тм магнолія №1
Віола
Немає в наявності
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