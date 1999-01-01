Київ
Біофлавоноїди
C05C A54
Троксерутин, комбінації
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C05
АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05C
КАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C A
Біофлавоноїди
C05C A54
Троксерутин, комбінації
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Індовазин-Тева
Гель туба 45 г №1
Teva
від
160,90
грн
в 861 аптеці
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Гінкор Форт
Капсули №30
Бофур Іпсен Індустрі
від
407,21
грн
в 779 аптеках
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Карбарутин
Розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №10
Уорлд Медицин
від
701,00
грн
в 764 аптеках
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Троксевенол
Гель туба 40 г №1
Віола
від
77,75
грн
в 433 аптеках
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Індовенол
Гель туба 40 г в пачці №1
Борщагівський ХФЗ
від
63,49
грн
в 132 аптеках
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Троксевенол
Гель туба 40 г тм dr. bauer №1
Віола
від
125,20
грн
в 6 аптеках
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Троксевенол
Гель туба 40 г тм expert pharma №1
Віола
від
43,00
грн
в 5 аптеках
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Троксевенол
Гель туба, в пачці 40 г тм arbor vitae №1
Віола
від
60,74
грн
в 1 аптеці
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Троксевенол
Гель туба 40 г тм tabula vita №1
Віола
Немає в наявності
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Троксевенол
Гель туба 40 г тм а+ №1
Віола
Немає в наявності
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Троксевенол
Гель туба, в пачці 40 г тм магнолія №1
Віола
Немає в наявності
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Форма випуску
гель
капс.
р-н д/ін.
Пакування
амп. 3 мл
туба 40 г
туба 45 г
туба, в пачці 40 г
Кількість штук в упаковці
1
10
30
Виробник
Бофур Іпсен Індустрі
Віола
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Тева Украина
Уорлд Медицин
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