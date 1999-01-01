Київ
АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05C
КАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C05
АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05C
КАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
C05C A
Біофлавоноїди
C05C X
Інші капіляростабілізуючі засоби
Сортування:
По популярності
Фільтр
Детралекс® 1000 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №30
Серв'є
від
470,88
грн
в 993 аптеках
Знайти в аптеках
Детралекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Серв'є
від
493,04
грн
в 979 аптеках
Знайти в аптеках
Троксевазин®
Гель 2 % туба 40 г №1
Тева Україна
від
149,44
грн
в 979 аптеках
Знайти в аптеках
Квертин
Таблетки жувальні 40 мг блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від
94,56
грн
в 945 аптеках
Знайти в аптеках
Нормовен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 450 мг + 50 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від
342,59
грн
в 933 аптеках
Знайти в аптеках
Троксевазин®
Гель 2 % туба 100 г №1
Тева Україна
від
343,96
грн
в 933 аптеках
Знайти в аптеках
Троксевазин®
Капсули 300 мг блістер №50
Тева Україна
від
279,40
грн
в 925 аптеках
Знайти в аптеках
Нормовен 1000
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
266,34
грн
в 919 аптеках
Знайти в аптеках
Флебодіа 600 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від
496,36
грн
в 915 аптеках
Знайти в аптеках
L-Лізину есцинат®
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці №10
Корпорація Артеріум
від
866,70
грн
в 912 аптеках
Знайти в аптеках
Корвітин®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон у касеті у пеналі №5
Борщагівський ХФЗ
від
901,25
грн
в 892 аптеках
Знайти в аптеках
Цикло 3® форт
Капсули тверді блістер №30
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від
383,18
грн
в 869 аптеках
Знайти в аптеках
Індовазин-Тева
Гель туба 45 г №1
Teva
від
160,90
грн
в 861 аптеці
Знайти в аптеках
Детралекс® 1000 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №18
Серв'є
від
301,20
грн
в 857 аптеках
Знайти в аптеках
Ескузан® Краплі
Краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл у коробці №1
esparma
від
136,87
грн
в 837 аптеках
Знайти в аптеках
Нормовен 1000
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від
663,08
грн
в 808 аптеках
Знайти в аптеках
Гінкор Форт
Капсули №30
Бофур Іпсен Індустрі
від
407,21
грн
в 779 аптеках
Знайти в аптеках
Аскорутин
Таблетки блістер №50
Київський вітамінний завод
від
45,49
грн
в 774 аптеках
Знайти в аптеках
Карбарутин
Розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №10
Уорлд Медицин
від
701,00
грн
в 764 аптеках
Знайти в аптеках
Веносміл
Капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
від
515,52
грн
в 731 аптеці
Знайти в аптеках
1
2
3
4
Форма випуску
гель
гран.
капс.
капс. подовж. дії
капс. тверд.
крап.
крап. орал.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
мазь
р-н д/ін.
р-н орал.
табл.
табл. в/плівк. обол.
табл. жув.
табл. з відсрочен. вивільн.
Показати всі
Дозування
0.04 г/1 г
0.5 г
1 %
1 мг/мл
2 %
10 мг/мл
20 мг
20 мг/г
40 мг
50 мг
200 мг
300 мг
450 мг + 50 мг
500 мг
600 мг
1000 мг
Показати всі
Пакування
амп. 1 мл
амп. 3 мл
амп. 5 мл
блістер
пакет 2 г
туба 20 г
туба 30 г
туба 35 г
туба 40 г
туба 45 г
туба 50 г
туба 100 г
туба, в пачці 40 г
фл.
фл. з крапельн. 20 мл
фл. з пробкою-крапельницею 25 мл
фл.-крапельн. 25 мл
фл.-крапельн. 30 мл
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
5
10
18
20
30
40
50
60
100
Показати всі
Виробник
Faes Farma S.A.
Hemofarm
KRKA d.d. Novo Mesto
Lab. Innotech International
Novartis Consumer Health SA
Sandoz
Schwabe
UCB Pharma
esparma
Бофур Іпсен Індустрі
Віола
Дарниця ФФ
Киевский витаминный завод
Київський вітамінний завод
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Корпорация Артериум
Корпорація Артеріум
Лекхім
Лубнифарм
Монфарм
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
Серв'є
Софарма
ТОВ "Тернофарм"
Тева Украина
Тева Україна
Технолог
Українська фармацевтична компанія
Уорлд Медицин
Фармак
Фітофарм
Хеель
Червона зірка
Юнифарма
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню