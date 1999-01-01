Київ
АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05C

КАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C05АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05CКАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ
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Детралекс® 1000 мг
Детралекс® 1000 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №30
Серв'є
від 470,88 грн
в 993 аптеках
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Детралекс®
Детралекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Серв'є
від 493,04 грн
в 979 аптеках
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Троксевазин®
Троксевазин®
Гель 2 % туба 40 г №1
Тева Україна
від 149,44 грн
в 979 аптеках
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Квертин
Квертин
Таблетки жувальні 40 мг блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від 94,56 грн
в 945 аптеках
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Нормовен
Нормовен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 450 мг + 50 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від 342,59 грн
в 933 аптеках
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Троксевазин®
Троксевазин®
Гель 2 % туба 100 г №1
Тева Україна
від 343,96 грн
в 933 аптеках
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Троксевазин®
Троксевазин®
Капсули 300 мг блістер №50
Тева Україна
від 279,40 грн
в 925 аптеках
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Нормовен 1000
Нормовен 1000
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 266,34 грн
в 919 аптеках
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Флебодіа 600 мг
Флебодіа 600 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 496,36 грн
в 915 аптеках
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L-Лізину есцинат®
L-Лізину есцинат®
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці №10
Корпорація Артеріум
від 866,70 грн
в 912 аптеках
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Корвітин®
Корвітин®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон у касеті у пеналі №5
Борщагівський ХФЗ
від 901,25 грн
в 892 аптеках
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Цикло 3® форт
Цикло 3® форт
Капсули тверді блістер №30
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від 383,18 грн
в 869 аптеках
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Індовазин-Тева
Індовазин-Тева
Гель туба 45 г №1
Teva
від 160,90 грн
в 861 аптеці
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Детралекс® 1000 мг
Детралекс® 1000 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №18
Серв'є
від 301,20 грн
в 857 аптеках
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Ескузан® Краплі
Ескузан® Краплі
Краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл у коробці №1
esparma
від 136,87 грн
в 837 аптеках
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Нормовен 1000
Нормовен 1000
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від 663,08 грн
в 808 аптеках
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Гінкор Форт
Гінкор Форт
Капсули №30
Бофур Іпсен Індустрі
від 407,21 грн
в 779 аптеках
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Аскорутин
Аскорутин
Таблетки блістер №50
Київський вітамінний завод
від 45,49 грн
в 774 аптеках
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Карбарутин
Карбарутин
Розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №10
Уорлд Медицин
від 701,00 грн
в 764 аптеках
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Веносміл
Веносміл
Капсули 200 мг №60
Фаес Фарма С.А.
від 515,52 грн
в 731 аптеці
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