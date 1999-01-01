Київ
ІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C E
Препарати селену
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A12
МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C
ІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C E
Препарати селену
A12C E02
Натрій селеніт
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Цефасель
Таблетки 100 мкг №20
Цефак
від
436,46
грн
в 794 аптеках
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Цефасель
Таблетки 300 мкг №20
Цефак
від
823,90
грн
в 529 аптеках
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Селеназа®
Розчин оральний 50 мкг/мл ампула 2 мл №20
biosyn Arzneimittel
Немає в наявності
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Селеназа®
Розчин оральний 50 мкг/мл флакон 10 мл №10
biosyn Arzneimittel
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н орал.
табл.
Дозування
50 мкг/мл
100 мкг
300 мкг
Пакування
амп. 2 мл
фл. 10 мл
Кількість штук в упаковці
10
20
Виробник
Biosyn Arzneimittel
Цефак
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