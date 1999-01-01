Київ
ІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C E

Препарати селену

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A12МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12CІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C EПрепарати селену
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Цефасель
Цефасель
Таблетки 100 мкг №20
Цефак
від 436,46 грн
в 794 аптеках
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Цефасель
Цефасель
Таблетки 300 мкг №20
Цефак
від 823,90 грн
в 529 аптеках
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Селеназа®
Селеназа®
Розчин оральний 50 мкг/мл ампула 2 мл №20
biosyn Arzneimittel
Немає в наявності
Селеназа®
Селеназа®
Розчин оральний 50 мкг/мл флакон 10 мл №10
biosyn Arzneimittel
Немає в наявності
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