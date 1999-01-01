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ІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C X

Інші препарати мінералів

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AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A12МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12CІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C XІнші препарати мінералів
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Панангін
Панангін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Гедеон Ріхтер
від 283,10 грн
в 824 аптеках
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Феррум фосфорикум сіль Доктора Шюсслера №3
Феррум фосфорикум сіль Доктора Шюсслера №3
Таблетки 250 мг №80
ДХУ
від 261,43 грн
в 417 аптеках
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Магнезіум фосфорикум сіль доктора Шюсслера №7
Магнезіум фосфорикум сіль доктора Шюсслера №7
Таблетки №80
ДХУ
від 260,00 грн
в 407 аптеках
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Краплі Береш Плюс®
Краплі Береш Плюс®
Краплі оральні флакон 100 мл №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
від 522,43 грн
в 369 аптеках
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Краплі Береш Плюс®
Краплі Береш Плюс®
Краплі оральні флакон 30 мл №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
від 223,20 грн
в 357 аптеках
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Панангін
Панангін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою флакон №50
Гедеон Ріхтер
від 96,26 грн
в 13 аптеках інших міст
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Краплі Береш Плюс®
Краплі Береш Плюс®
Краплі оральні флакон 30 мл №4
Beres Pharmaceuticals Ltd
від 623,28 грн
в 4 аптеках
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Краплі Береш® Екстра
Краплі Береш® Екстра
Краплі оральні, розчин флакон 30 мл №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
Краплі Береш® Екстра
Краплі Береш® Екстра
Краплі оральні, розчин флакон 30 мл №4
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
Краплі Береш® Екстра
Краплі Береш® Екстра
Краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 30 мл №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
Краплі Береш® Екстра
Краплі Береш® Екстра
Краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
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