Київ
ІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C X
Інші препарати мінералів
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A12
МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C
ІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C X
Інші препарати мінералів
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Панангін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Гедеон Ріхтер
від
283,10
грн
в 824 аптеках
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Феррум фосфорикум сіль Доктора Шюсслера №3
Таблетки 250 мг №80
ДХУ
від
261,43
грн
в 417 аптеках
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Магнезіум фосфорикум сіль доктора Шюсслера №7
Таблетки №80
ДХУ
від
260,00
грн
в 407 аптеках
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Краплі Береш Плюс®
Краплі оральні флакон 100 мл №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
від
522,43
грн
в 369 аптеках
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Краплі Береш Плюс®
Краплі оральні флакон 30 мл №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
від
223,20
грн
в 357 аптеках
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Панангін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою флакон №50
Гедеон Ріхтер
від
96,26
грн
в 13 аптеках інших міст
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Краплі Береш Плюс®
Краплі оральні флакон 30 мл №4
Beres Pharmaceuticals Ltd
від
623,28
грн
в 4 аптеках
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Краплі Береш® Екстра
Краплі оральні, розчин флакон 30 мл №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
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Краплі Береш® Екстра
Краплі оральні, розчин флакон 30 мл №4
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
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Краплі Береш® Екстра
Краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 30 мл №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
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Краплі Береш® Екстра
Краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. орал.
крап. орал., р-н
табл.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
250 мг
Пакування
блістер
фл.
фл. 30 мл
фл. 100 мл
фл. з пробкою-крапельницею 30 мл
фл. з пробкою-крапельницею 100 мл
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Виробник
Beres Pharmaceuticals Ltd
Гедеон Ріхтер
ДХУ
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