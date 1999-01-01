Київ
ІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C B
Препарати цинку
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A12
МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C
ІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12C B
Препарати цинку
A12C B01
Цинк сульфат
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Цинктерал®
Таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №50
Teva
від
334,92
грн
в 613 аптеках
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Цинктерал®
Таблетки, вкриті оболонкою 124 мг №25
Teva
від
256,34
грн
в 356 аптеках
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